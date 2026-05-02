الدردير يهاجم لاعبي الزمالك بعد تبديل قمصان النادي مع لاعبي الأهلي

علق الناقد الرياضي عمرو الدردير علي لقطة تبديل لاعبي الزمالك القمصان الرسمية للنادي مع لاعبي القلعة الحمراء عقب انتهاء مباراة القمة.

وكتب عمرو الدردير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"هل سبق أن رأيت لاعبًا من ريال مدريد يتبادل القمصان مع لاعب من برشلونة؟

هل شاهدت لاعبًا من بوكا جونيورز يتبادل القمصان مع لاعب من ريفر بليت؟

هل رأيت لاعبًا من ليفربول يفعل ذلك مع لاعب من مانشستر يونايتد؟

أو لاعبًا من ميلان مع إنتر؟

أو من أياكس مع آيندهوفن؟

أو من باريس سان جيرمان مع مارسيليا؟

أو من بنفيكا مع بورتو؟

أو من رينجرز مع سيلتيك؟

أو من شالكه مع دورتموند؟

أو من جالاتا سراي مع بشكتاش؟

يمكنني أن أستمر في سرد أمثلة الديربيات حول العالم حتى الغد… لكن ما حدث بالأمس لا يحدث في كرة القدم، ولا يُقبل في مباريات القمة!

لاعبو الزمالك، وبعد خسارة بثلاثية أمام الأهلي، بدلًا من أن يغادروا الملعب خجلًا من الأداء والنتيجة، اندفعوا نحو لاعبي الخصم لتبادل القمصان! وكأنهم كانوا يواجهون برشلونة أو مانشستر سيتي أو ريال مدريد، ويريدون تخليد “لحظة تاريخية”!".

وتابع:" أي عقلية هذه؟!

أين الغيرة؟ أين الحمية؟ أين إحساس القميص؟!

لاعبون بهذه الشخصية، بلا روح، بلا كبرياء… من الطبيعي جدًا أن يُهزموا، بل وأن يُهزموا بثلاثية، حتى لو كان الخصم في أسوأ حالاته!

هكذا تُخسر القمم… قبل أن تبدأ!".

وكان قد حقق فريق الكرة بالنادي الأهلي فوزاً كبيراً على منافسه التقليدي الزمالك بثلاثية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما مساء امس، الجمعة، باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة التتويج بدوري نايل.

اشتعلت المنافسة على لقب بطولة الدوري المصري، حيث مازال الزمالك في صدارة بطولة الدوري المصري برصيد 50 نقطة، ويأتي بيراميدز في المركز الثاني برصيد 50 نقطة، ثم الأهلي ثالثًا برصيد 47 نقطة قبل جولتين من نهاية البطولة.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

من المقرر أن يلتقي الاهلي في مباراته المقبلة مع نظيره انبي يوم الثلاثاء الموافق 8 مايو في تمام الساعة الثامنة مساء.