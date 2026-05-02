محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع أسوان
ترحيب مصري.. مطار مرسى مطروح يستقبل أولى رحلات التشيك
لأول مرة | إقرار نظام جديد في السعودية بموسم الحج 2026
حريق في مخزن أدوات صحية خلف مسجد الشربتلي بالتجمع | صور
مدريد : احتجاز إسرائيل لناشط إسباني من أسطول الصمود غير قانوني
اللي عاوز يمشي على نظام الطيبات براحته | محمود سعد يكشف سبب استضافته لـ ضياء العوضي
استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي جنوبي قطاع غزة
بدء التشغيل التجريبي لأول نظام إضاءة ذكي موفر للطاقة في كفر الشيخ
فريق سام مرسي السابق .. إيبسويتش تاون يعود إلى البريميرليج
خرّجت الدهب بأكياس قمامة .. التحقيق في اتهام منة فضالي خادمتها بالسرقة
راحت له سليمة خرجت بتغسل كلى .. نجل مسنة يكشف كارثة جديدة عن نظام الطيبات | فيديو
الدردير يهاجم لاعبي الزمالك بعد تبديل قمصان النادي مع لاعبي الأهلي

باسنتي ناجي

علق الناقد الرياضي عمرو الدردير علي لقطة تبديل لاعبي الزمالك القمصان الرسمية للنادي مع لاعبي القلعة الحمراء عقب انتهاء مباراة القمة.

وكتب عمرو الدردير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"هل سبق أن رأيت لاعبًا من ريال مدريد يتبادل القمصان مع لاعب من برشلونة؟

هل شاهدت لاعبًا من بوكا جونيورز يتبادل القمصان مع لاعب من ريفر بليت؟

هل رأيت لاعبًا من ليفربول يفعل ذلك مع لاعب من مانشستر يونايتد؟

أو لاعبًا من ميلان مع إنتر؟

أو من أياكس مع آيندهوفن؟

أو من باريس سان جيرمان مع مارسيليا؟

أو من بنفيكا مع بورتو؟

أو من رينجرز مع سيلتيك؟

أو من شالكه مع دورتموند؟

أو من جالاتا سراي مع بشكتاش؟

يمكنني أن أستمر في سرد أمثلة الديربيات حول العالم حتى الغد… لكن ما حدث بالأمس لا يحدث في كرة القدم، ولا يُقبل في مباريات القمة!

لاعبو الزمالك، وبعد خسارة بثلاثية أمام الأهلي، بدلًا من أن يغادروا الملعب خجلًا من الأداء والنتيجة، اندفعوا نحو لاعبي الخصم لتبادل القمصان! وكأنهم كانوا يواجهون برشلونة أو مانشستر سيتي أو ريال مدريد، ويريدون تخليد “لحظة تاريخية”!".

وتابع:" أي عقلية هذه؟!

أين الغيرة؟ أين الحمية؟ أين إحساس القميص؟!

لاعبون بهذه الشخصية، بلا روح، بلا كبرياء… من الطبيعي جدًا أن يُهزموا، بل وأن يُهزموا بثلاثية، حتى لو كان الخصم في أسوأ حالاته!

هكذا تُخسر القمم… قبل أن تبدأ!".

وكان قد حقق فريق الكرة بالنادي الأهلي فوزاً كبيراً على منافسه التقليدي الزمالك بثلاثية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما مساء امس، الجمعة، باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة التتويج بدوري نايل.

اشتعلت المنافسة على لقب بطولة الدوري المصري، حيث مازال الزمالك في صدارة بطولة الدوري المصري برصيد 50 نقطة، ويأتي بيراميدز في المركز الثاني برصيد 50 نقطة، ثم الأهلي ثالثًا برصيد 47 نقطة قبل جولتين من نهاية البطولة.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

من المقرر أن يلتقي الاهلي في مباراته المقبلة مع نظيره انبي يوم الثلاثاء الموافق 8 مايو في تمام الساعة الثامنة مساء.

سعر الذهب اليوم

عيار 21 نزل 700 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم السبت بعد التراجع

مرتبات

القبض نازل بدري.. مفاجأة في موعد صرف مرتبات مايو قبل عيد الأضحى

أفضل شهادات الادخار في البنوك 2026

عائد فوري 37.5% ودخل يومي .. البنوك تتنافس في طرح شهادات ادخار قوية

البيض

نزل 40 جنيه.. هبوط أسعار البيض اليوم السبت بالأسواق

أسعار السلع اليوم بالأسواق

انخفاض البيض والمكرونة 11 جنيهًا وزيادة الزيت 10 .. أسعار السلع اليوم في الأسواق

الدوري المصري

لتحقيق تكافؤ الفرص .. قرار عاجل من رابطة الأندية بعد فوز الأهلي على الزمالك

النادي الأهلي والطيب

رد فعل غير متوقع من أحمد الطيب بعد خسارة الزمالك من الأهلي بثلاثية

حالة الطقس

أيام البسترة الحرارية.. موجة عنيفة تضرب البلاد وتحذيرات عاجلة من تغير المناخ

سعر الذهب

سجل 6965 جنيهًا .. آخر تحديث لعيار 21 مساء اليوم

سعر الذهب

نزل 15 جنيها في بداية تداولات المساء..أسعار الذهب في مصر اليوم

جانب من ورشة العمل

الرقابة المالية: جودة وتكامل البيانات الائتمانية أساس لاستقرار الأنشطة المالية

بالصور

بعد منعه في نظام الطيبات.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الخيار؟

فوائد تناول الخيار الصحية
فوائد تناول الخيار الصحية
فوائد تناول الخيار الصحية

مش بس تفوقك.. فوائد غير متوقعة لشرب فنجان القهوة الصباحي

القهوة وصحة الأمعاء
القهوة وصحة الأمعاء
القهوة وصحة الأمعاء

وفاة سهير زكي عن عمر يناهز 81 عامًا بعد صراع مع المرض.. أبرز محطات مشوارها الفني

سهير زكي
سهير زكي
سهير زكي

أعراض مبكرة تدل على الإصابة بسرطان المستقيم.. احذر من تجاهلها

أعراض مبكرة لسرطان المستقيم يجب الانتباه لها
أعراض مبكرة لسرطان المستقيم يجب الانتباه لها
أعراض مبكرة لسرطان المستقيم يجب الانتباه لها

فيديو

حريق لوكيشن تصوير مسلسل “بيت بابا 2”

ماس كهربائى.. القصة الكاملة لنشوب حريق بلوكيشن تصوير "بيت بابا2"

سرقة محصول القمح

لغز اختفاء القمح.. القصة الكاملة لسرقة محصول قمح بالزقازيق

(المريخ وأجسام البشر)

شكل غير متوقع.. كيف قد يغيّر المريخ ملامح وأجسام البشر في المستقبل

أمير عيد

تصرف أثار الجدل.. ماذا فعل أمير عيد في عزاء والد طليقته مع المصورين ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: وداعًا أيها الوهم!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: جلالة الملك تشارلز الثالث

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

المزيد