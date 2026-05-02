250 لاعبًا في بطولة الجمهورية لذوي الهمم وكأس مصر للرجال ودوري السيدات

أعلن الاتحاد المصري للشطرنج برئاسة اللواء مختار عمارة، عن انطلاق فعاليات بطولة الجمهورية لذوي الهمم وكأس مصر للرجال ودوري السيدات بمشاركة أكثر من 250 لاعب ولاعبة، والتي تقام في نادي الصيد برئاسة عبد الله غراب، الذي وفر كل الدعم اللوجيستي لإنجاح فعاليات البطولة.

وحضر افتتاح منافسات بطولة الجمهورية للشطرنج الدكتورة إيمان كريم، عضو مجلس إدارة نادي الصيد والمشرف العام على مجلس ذوي الإعاقة، جورج سمير، نائب رئيس الاتحاد المصري للشطرنج، الدكتور أشرف عبد الحليم، عضو مجلس إدارة الاتحاد الدكتور كريم وجيه، المشرف العام على اللجان بالاتحاد الكابتن، جابر منير - رئيس لجنه الحكام، الكابتن إبراهيم حفني-ط، رئيس لجنه المسابقات، الكابتن خالد عبدالعظيم، مسؤول العلاقات العامة ودكتور محمد غباشي مدير نادي الصيد.

وقال اللواء مختار عمارة، رئيس الاتحاد المصري للشطرنج إن البطولة تمثل خطوة مهمة في إطار خطة الاتحاد لنشر اللعبة وتوسيع قاعدة الممارسين في مختلف الفئات، مؤكدًا أن مشاركة هذا العدد الكبير من اللاعبين يعكس تطور الشطرنج المصري واهتمام الأندية بدعم المواهب.

وأضاف مختار عمارة أن الاتحاد يولي اهتمامًا خاصًا ببطولات ذوي الهمم، إيمانًا بدور الرياضة في الدمج المجتمعي وإتاحة الفرصة للجميع لإبراز قدراتهم، مشيرًا إلى أن هذه البطولات تساهم في اكتشاف عناصر مميزة يمكن إعدادها لتمثيل مصر في المحافل الدولية.

وأشار إلى أن تنظيم البطولات داخل أندية كبرى مثل نادي الصيد يعكس التعاون المثمر بين الاتحاد والأندية، بما يضمن توفير بيئة تنافسية مميزة تليق باللاعبين، مؤكدًا استمرار الاتحاد في تطوير منظومة المسابقات خلال الفترة المقبلة.

واختتم رئيس الاتحاد المصري للشطرنج تصريحاته بالتأكيد على أن الاتحاد يعمل وفق خطة طموحة لإعداد جيل جديد من اللاعبين القادرين على تحقيق إنجازات قارية ودولية، ورفع اسم مصر في رياضة الشطرنج.

من جانبه أكد دكتور محمد غباشي مدير نادي الصيد، سعادته باحتضان هذه البطولة في نادي الصيد، والتي تأتي نتيجة للتعاون المثمر مع الاتحاد المصري للشطرنج، مؤكدًا أن البطولة تشهد تنظيمًا على أعلى مستوى ومنافسات قوية بين المشاركين.

وأضاف أن رياضة الشطرنج شهدت انتشارًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة وباتت تحظى بشعبية واسعة بين مختلف الفئات العمرية خاصة في ظل الجهود الكبيرة التي يقوم بها اتحاد الشطرنج تحت رعاية اللواء مختار عمارة، مؤكدًا ترحيبه باستضافة كل الفعاليات الرياضية وتوفير كل الإمكانات المتاحة لإنجاحها.