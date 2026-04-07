بعثة منتخب مصر للشطرنج تغادر إلى بكين للمشاركة في بطولة الصين الدولية للفرق

غادرت بعثة منتخب مصر للشطرنج مطار القاهرة الدولي متجهة إلى بكين، للمشاركة في بطولة الصين الدولية للفرق، برئاسة باسم أمين، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالاتحاد المصري للشطرنج.

وأكد جورج سمير، نائب رئيس الاتحاد المصري للشطرنج، أن مجلس إدارة الاتحاد يضع ثقته الكاملة في لاعبي المنتخب الوطني، مشددًا على أن المشاركة في مثل هذه البطولات الدولية تمثل خطوة مهمة ضمن خطة تطوير اللعبة وصقل خبرات اللاعبين.

وقال: «نحرص على توفير كل سبل الدعم الفني والإداري للبعثة، ونثق في قدرة لاعبينا على الظهور بشكل مشرف يعكس حجم الجهد المبذول خلال الفترة الماضية، خاصة في ظل امتلاك مصر عناصر مميزة قادرة على المنافسة بقوة على المستويات الدولية».

وتابع: «هذه المشاركة تأتي في توقيت مهم، وتمنح لاعبينا فرصة قوية للاحتكاك بمدارس مختلفة في الشطرنج، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على تطور الأداء، ونأمل أن تكلل هذه الجهود بتحقيق نتائج إيجابية تليق باسم مصر».

وتأتي مشاركة المنتخب الوطني في إطار التعاون المشترك بين الاتحاد المصري للشطرنج ونظيره الصيني، بما يسهم في تعزيز فرص الاحتكاك الدولي واكتساب الخبرات للاعبين.

وكان في وداع البعثة كل من جورج سمير، نائب رئيس الاتحاد، ومحمود دويدار، رئيس لجنة أولياء الأمور، حيث حرصا على دعم اللاعبين قبل السفر.

وتضم قائمة البعثة الدولي باسم أمين، لاعب وقائم بأعمال رئيس البعثة، وأحمد عدلي، وآية معتز.

ويأمل منتخب مصر في تقديم أداء قوي خلال البطولة، يعكس تطور مستوى الشطرنج المصري، ويعزز من حضوره على الساحة الدولية.