نجوم الشطرنج يتنافسون على كأس بطل مصر العالمى باسم أمين بالجزيرة

ينظم الاتحاد المصرى للشطرنج برئاسة اللواء مختار عمارة النسخة الثامنة من بطولة "أبطال مصر الدولية" للشطرنج السريع تحت إشراف الكابتن ابراهيم حفنى رئيس لجنة المسابقات ومدير البطولة والتى يحمل كأسها اسم اللاعب المصرى العالمى الجراند باسم أمين

وتنطلق فعاليات بطولة كأس بط لمصر فى الثانية عشرة ظهر اليوم الأثنين ١٣ أبريل بمركز التنمية الشبابية بالجزيرة (قاعة الندوات ) تحت مظلة الإتحاد الدولى للشطرنج وفق النظام السويسرى من ٩ جولات وبمشاركة تزيد عن ٣٣٠ لاعب ولاعبة من مختلف أنحاء الجمهورية .

ورصد الاتحاد المصري للشطرنج جوائز استثنائية ببطولة أبطال مصر الدولية الثامنة للشطرنج السريع