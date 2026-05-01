يبحث عدد كبير من المواطنون عن كيفية حجز شقة بسكن لكل المصريين، والتي أعلنتها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن طرح كراسة الشروط الخاصة بمشروع تنفيذ وحدات سكنية بالشراكة مع المطورين العقاريين من القطاع الخاص.

وذلك ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، في إطار جهود الدولة لتوسيع قاعدة المستفيدين من الإسكان المدعوم.

كيفية حجز شقة بسكن لكل المصريين

إتاحة كراسة الشروط

وكشفت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، عن بدء إتاحة كراسة الشروط اعتبارا من الأربعاء 30 أبريل 2026 وحتى 30 مايو 2026، عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التابعة للوزارة، بما يتيح للراغبين الاطلاع على تفاصيل الطرح وآليات التقديم.

تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص

وأكدت وزيرة الإسكان أن هذا الطرح يأتي في إطار تعزيز التعاون بين صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وشركات التطوير العقاري، بهدف ضمان استدامة توفير وحدات سكنية مناسبة لمحدودي الدخل، إلى جانب دعم دور القطاع الخاص في تقديم منتجات عقارية متنوعة تلبي احتياجات السوق.

كيفية حجز شقة بسكن لكل المصريين

نظام تمويل ميسر

وأوضحت أن الوحدات المطروحة سيتم بيعها بنظام التمويل العقاري المدعوم، وفقا للضوابط المعتمدة، وبعد موافقة جهات التمويل المتعاقدة مع الصندوق، حيث يبلغ سعر العائد 8% متناقص سنويا، مع فترة سداد تصل إلى 20 عاما، بما يخفف الأعباء المالية على المواطنين.

تلبية الطلب المتزايد

وأشارت إلى أن هذا الطرح يأتي استجابة للطلب المتنامي من المواطنين منخفضي الدخل للحصول على وحدات سكنية، وذلك بعد سلسلة من الاجتماعات التنسيقية مع كبرى شركات التطوير العقاري، لضمان جاهزية المشروع وتحقيق أهدافه.

كيفية حجز شقة بسكن لكل المصريين

نحو 19 ألف وحدة في 8 مدن جديدة

من جانبه، أوضح الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن المشروع يستهدف تنفيذ نحو 19 ألف وحدة سكنية في 8 مدن جديدة، تشمل: حدائق أكتوبر، العاشر من رمضان، أكتوبر الجديدة، سوهاج الجديدة، السادات، العبور الجديدة، أسيوط الجديدة، وحدائق العاصمة، بإجمالي مساحة تقدر بنحو 383.12 فدان.

توزيع مواقع الأراضي

وأشار إلى أن الطرح يتضمن عددا من قطع الأراضي الموزعة على المدن المختلفة، حيث تشمل مدينة حدائق أكتوبر 4 قطع أراض بمنطقة تقاطع طريق الفيوم مع وصلة دهشور الجنوبية، فيما تضم مدينة العاشر من رمضان قطعتين شمال الحيين الرابع عشر والخامس عشر.

كما تشمل مدينة أكتوبر الجديدة قطعة أرض جنوب طريق الواحات.

وأضاف أن مدينة سوهاج الجديدة تتضمن قطعة أرض بالقرب من طريق أسيوط–سوهاج الغربي، بينما تضم مدينة السادات قطعتين بمنطقتي النرجس والزهور، وتشهد مدينة العبور الجديدة طرح 4 قطع أراض موزعة بين الحي الرابع عشر والحي الخامس والعشرين بالقرب من الطريق الدائري الأوسطي.

كما تشمل الطروحات قطعة أرض في التوسعات الجنوبية الشرقية بمدينة أسيوط الجديدة، إلى جانب قطعتين بحي جاردينيا في مدينة حدائق العاصمة.

كيفية حجز شقة بسكن لكل المصريين

تفاصيل التنفيذ والتسليم

من جانبها، أوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن كراسة الشروط تتضمن مدة تنفيذ تصل إلى 4 سنوات للمشروعات السكنية والإدارية والتجارية، تبدأ من تاريخ صدور أول قرار وزاري وبحد أقصى 6 أشهر من التعاقد، بينما تصل مدة تنفيذ مشروعات الخدمات إلى 5 سنوات.

وأضافت أن المطورين العقاريين ملتزمون بطرح وحدات كاملة التشطيب لمحدودي الدخل، على أن يتم تسليمها خلال فترة لا تتجاوز 36 شهرا من تاريخ الحجز، بما يضمن سرعة الاستفادة من الوحدات وتحقيق الاستقرار السكني للمواطنين.