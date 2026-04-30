التوك شو.. الغرفة التجارية تكشف مفاجأة في أسعار التكييفات مع بداية الصيف.. وتفاصيل طرح كراسة شروط سكن لكل المصريين 2026

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

تصل إلى 18%..الغرفة التجارية تكشف مفاجأة في أسعار التكييفات مع بداية الصيف

مع اقتراب فصل الصيف، يشهد السوق المصري زيادة ملحوظة في أسعار أجهزة التكييف، حيث أعلن أشرف هلال، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالقاهرة، عن ارتفاع الأسعار بنسبة 18% بداية من هذا الموسم، مع توقعات بمزيد من الزيادات خلال الفترة المقبلة.

1.4 مليون حالة عقر سنويًا.. رئيس جمعية الرفق بالحيوان يكشف عن عدد الكلاب الضالة

أكد الدكتور شهاب عبد الحميد، رئيس جمعية الرفق بالحيوان، أن المجتمع المصري يعاني من زيادة ملحوظة في أعداد الكلاب الضالة بالشوارع، مشيرًا إلى أن هذه الظاهرة أصبحت تسبب إزعاجًا للمواطنين، إلى جانب تسجيل حالات عقر وإصابات ووفيات.

وكالة الأنباء اللبنانية: 9 شهداء و13 مصابًا جراء غارات للاحتلال على عدة بلدات في جنوب لبنان

أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية عن ارتقاء 9 شهداء و13 مصابا جراء غارات للاحتلال على عدة بلدات في جنوب لبنان، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

عبد الله حسونة يتوج بذهبية أفريقيا للمصارعة ويكشف سر الحركة القاضية

حقق البطل المصري عبد الله حسونة إنجازًا رياضيًا مميزًا بعد تتويجه بالميدالية الذهبية في بطولة أفريقيا للمصارعة، التي استضافتها مدينة الإسكندرية، ليؤكد حضوره القوي على الساحة القارية رغم كونها مشاركته الأولى في البطولة.

متحدث التعليم: تدريس الثقافة المالية يغير نمط تفكير الطلاب الاقتصادي

أكد شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن الوزارة وقعت بروتوكول تعاون لتدريس مادة الثقافة المالية لطلاب المرحلة الثانوية، بهدف تغيير نمط تفكير الطلاب وتعزيز قدرتهم على التعامل الاقتصادي بشكل صحيح وسليم.

19 ألف وحدة سكنية..تفاصيل طرح كراسة شروط «سكن لكل المصريين» 2026

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن طرح جديد ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين»، لكنه يأتي هذه المرة بشكل مختلف عن الطروحات السابقة، سواء من حيث الفئة المستهدفة أو آليات التنفيذ، ما أثار تساؤلات واسعة حول طبيعة هذا الإعلان وأهدافه ووفقًا لما نقلته قناة الأولي.

أسعار الذهب اليوم الخميس في الأسواق داخل مصر.. فيديو

عرض برنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، تقريرا بأسعار الذهب اليوم بالأسواق.

مع ارتفاع درجات الحرارة .. تحذيرات مهمة لتجنب مخاطر الشمس

حذر الطبيب ناجي ألفريد، استشاري أمراض الباطنة، من خطر التعرض لارتفاع الحرارة العالية والتعرض لأشعة الشمس.

أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 30 أبريل .. عيار 21 بكام؟

يبحث كثير من المواطنين، خلال الفترة الأخيرة، عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي يشهده المعدن الثمين خلال الفترة الأخيرة.

أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم.. فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الخميس 30 أبريل 2026.


















