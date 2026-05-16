قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حج سياحة.. وصول 7 آلاف مصري إلى الأراضي السعودية حتى الآن
محافظ بورسعيد يتفقد مستجدات أعمال انشاء وتوصيل المرافق باستاد النادي المصري
قرار رسمي بحق مؤلف مسلسل فخر الدلتا في اتهامه بالتحرش
الشوط الأول.. الزمالك يتقدم على اتحاد العاصمة بهدف عدي الدباغ في نهائي الكونفدرالية
سحب كريم شهير لعلاج الأكزيما بعد تلوثه ببكتيريا خطيرة
النصر السعودي يتأخر بهدف أمام جامبا أوساكا في نهائي أبطال آسيا
نيويورك تايمز تكشف عن موعد استئناف الهجمات الأمريكية - الإسرائيلية على إيران
لازم يتحبس.. تداول فيديو لطالب يعتدي بالضرب على معلم يثير غضب رواد السوشيال ميديا
الجيش الإسرائيلي: تأهب على حدود غزة تحسبا لرد حماس على اغتــ.يال عز الدين حداد
زيلينسكي : أوكرانيا وحلفاؤها يستعدون لاتخاذ قرارات سياسية خارجية هامة
بعد واقعة مديونية 8 قروش.. حالات تحفظ البنك على أموال العملاء
في أول تصريح له.. رئيس الوزراء العراقي: حكومتي تضع في أولوياتها خدمة “كل مواطن وبيت"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير عسكري : قمة أمريكا والصين تعيد رسم موازين القوى العالمية

أمريكا والصين
أمريكا والصين
رحمة سمير

أكد اللواء أركان حرب إبراهيم عثمان هلال، الخبير العسكري، أن الزيارة الأمريكية إلى الصين لم تكن مجرد لقاء دبلوماسي تقليدي، بل مثلت محطة استراتيجية كبرى لإعادة ضبط العلاقات بين أكبر قوتين في العالم، وسط ملفات شديدة التعقيد تشمل تايوان، فيروس كورونا، مضيق هرمز، التجارة الدولية، وأمن الشرق الأوسط.

 كورونا أصبح ورقة ضغط سياسية بين واشنطن وبكين

أوضح اللواء هلال أن إعادة فتح ملف فيروس كورونا في هذا التوقيت يرتبط بشكل مباشر بالصراع السياسي الداخلي الأمريكي، خاصة مع رغبة الجمهوريين في استخدام الملف للضغط على الإدارة الديمقراطية، وطرح تساؤلات حول ما إذا كانت المؤسسات العلمية والاستخباراتية والإعلامية الأمريكية تعرضت لتسييس خلال إدارة الأزمة.

تايوان تظل أخطر ملفات الصراع

وأشار إلى أن ملف تايوان لا يزال يمثل أحد أبرز نقاط التوتر بين الصين والولايات المتحدة، مؤكدًا أن التحذيرات الصينية الأخيرة تعكس حساسية الملف، خاصة مع استمرار الدعم العسكري الأمريكي لتايوان، ما يجعل المنطقة واحدة من أخطر بؤر التوتر الجيوسياسي عالميًا.

 مضيق هرمز في قلب المصالح الدولية

وشدد على أن الصين ترفض بشكل واضح أي هيمنة أمريكية منفردة على مضيق هرمز، نظرًا لأهمية الممر الحيوي للتجارة والطاقة العالمية، موضحًا أن بكين تسعى للحفاظ على توازن استراتيجي يمنع سيطرة طرف واحد على شريان اقتصادي بالغ الأهمية.

اللواء هلال: إيران عنصر أساسي في معادلة التوازن

وأضاف أن الصين تتعامل مع الملف الإيراني بحذر شديد، حيث تحاول الحفاظ على مصالحها الاقتصادية والاستراتيجية دون منح الولايات المتحدة تفوقًا كاملًا في المنطقة، ما يجعل بكين لاعبًا محوريًا في التوازنات المقبلة.

اللواء هلال: القمة تتجاوز الملفات الظاهرة

وأكد الخبير العسكري أن اللقاء الأمريكي الصيني يمثل عملية أوسع لإعادة ترتيب العلاقات الدولية، تشمل التجارة، الانتشار العسكري، أمن الخليج، والتحالفات الآسيوية، مشيرًا إلى أن كثيرًا من التفاهمات الحقيقية تتم خلف الكواليس قبل ظهور النتائج العلنية.

واختتم اللواء إبراهيم عثمان هلال حديثه بالتأكيد على أن العالم يشهد مرحلة جديدة من إعادة تشكيل موازين القوى، حيث لم تعد المواجهة بين واشنطن وبكين تقتصر على الاقتصاد فقط، بل أصبحت تشمل ملفات استراتيجية تمس الأمن الدولي بأكمله، ما يجعل نتائج هذه التحركات مؤثرة على مستقبل النظام العالمي.

كورونا لقاء دبلوماسي مضيق هرمز صراع السياسي التجارة الدولية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتبات

رسالة من الحكومة للموظفين.. خبر سار للعاملين بالدولة الثلاثاء المقبل

سعر الذهب

عيار 21 يهبط 800 جنيه من القمة| تراجع حاد في سعر الذهب بمصر

مباراة الزمالك واتحاد العاصمة

24 كاميرا.. قنوات مجانية تنقل نهائي الكونفدرالية بين الزمالك واتحاد العاصمة

المعاشات

بشرى سارة لأصحاب المعاشات بتوجيهات الرئيس السيسي.. موعد صرف يونيو والزيادة الجديدة

موعد عيد الأضحى ووقفة عرفات 2026

عيد الأضحى ووقفة عرفات 2026.. السعودية تعلن موعد غرة ذي الحجة 1447ه

جريمة هزت الوراق.. استدراج عريس حديث الزواج وإنهاء حياته في الشارع

تفاصيل مرعبة.. أسرة عريس الوراق تكشف كواليس صادمة قبل لحظات من مقـ تله

المدارس المصرية اليابانية

لأول مرة.. 6 مدارس مصرية يابانية "عربي" بهذه الأماكن|والمصروفات 13 ألف و800 جنيه

الدواجن

نزلت 29 جنيها في الكيلو| مفاجأة في أسعار الدواجن.. وكرتونة البيض بـ105

ترشيحاتنا

أعمال مستحبة في العشر الأول من ذي الحجة

كيف تفوز بفضل العشر الأوائل من ذي الحجة.. الإفتاء توضح

وزارة الأوقاف

"الأوقاف" تنظم الملتقى الفكري بمسجد الإمام الحسين بالقاهرة.. الإثنين المقبل

الجامع الأزهر

هل الميت دماغياً في عداد الأموات أم الأحياء؟.. عطية لاشين يجيب

بالصور

سحب كريم شهير لعلاج الأكزيما بعد تلوثه ببكتيريا خطيرة

سحب كريم الأكزيما من الأسواق بعد اكتشاف بكتيريا خطيرة
سحب كريم الأكزيما من الأسواق بعد اكتشاف بكتيريا خطيرة
سحب كريم الأكزيما من الأسواق بعد اكتشاف بكتيريا خطيرة

أمل جديد لمرضى ضمور العضلات الدوشيني.. نتائج واعدة لعلاج جيني جديد لضمور العضلات

ما هو مرض ضمور العضلات الدوشيني؟
ما هو مرض ضمور العضلات الدوشيني؟
ما هو مرض ضمور العضلات الدوشيني؟

التجهيزات النهائية لإطلاق حفل توزيع جوائز تريند آورد وإهداء الدورة لروح هاني شاكر.. صور

الدورة الأولى من حفل توزيع جوائز تريند اورد
الدورة الأولى من حفل توزيع جوائز تريند اورد
الدورة الأولى من حفل توزيع جوائز تريند اورد

لماذا شرب الماء قبل وبعد العلاقة الحميمة مهم؟

كيف يساعد شرب الماء في تحسين الأداء الجنسي؟
كيف يساعد شرب الماء في تحسين الأداء الجنسي؟
كيف يساعد شرب الماء في تحسين الأداء الجنسي؟

فيديو

طالب يعتدي بالضرب على معلم

لازم يتحبس.. تداول فيديو لطالب يعتدي بالضرب على معلم يثير غضب رواد السوشيال ميديا

الشهيد رائد محمد أحمد غنيم

حكاية بطل.. قصة استشهاد رائد محمد أحمد غنيم "صخر" سيناء| فيديو

فيلم The Rivals of Amziah King

عرض فيلم The Rivals of Amziah King في سينمات مصر 13 أغسطس

فيلم "Gentle Monster"

حضور كثيف للمؤتمر الصحفي لفيلم «Gentle Monster».. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وليالٍ عشر

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

المزيد