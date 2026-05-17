قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي يتابع استعدادات عيد الأضحى.. وضخ كميات كبيرة من اللحوم والسلع بأسعار مخفضة
المالية: 48 مليار جنيه لدعم تنشيط الصادرات في موازنة 2026 /2027
بتكلفة 800 مليار جنيه ويضيف 2.2 مليون فدان | برلمانيون عن مشروع الدلتا الجديدة : يعزز الأمن الغذائي ..ويعيد مجد الزراعة المصرية عالميا
موجة لهيب والحرارة 45.. الأرصاد تعلن حالة الطقس لمدة 5 أيام
700 كيلو مواد مخدرة.. مصرع مسجل خطر وسقوط إمبراطورية الكيف بـ 84 مليون جنيه
العيد الأربعاء ولا الخميس.. الإفتاء تستطلع هلال ذي الحجة وتحدد موعد وقفة عرفات
إيران تهاجم ترامب: وقع في فخ إسرائيل وسيفقد نفوذ واشنطن بغرب آسيا
الحكومة تفرض رسوم بـ 4 مليار جنيه على جوازات السفر ومغادرة البلاد في الموازنة الجديدة
متحدث "الري": مشروع الدلتا الجديدة نموذج عالمي لتعظيم الاستفادة من المياه ودعم التوسع الزراعي
الصحة تكشف حقيقة وجود فيروس إيبولا في مصر.. اعرف أعراضه وطرق انتقاله
كاميرات وتأمين خارج اللجان.. مفاجأة بشأن امتحانات الثانوية 2026| فيديو
البحوث الفلكية تعلن ميلاد هلال ذي الحجة.. موعد عيد الأضحى ووقفة عرفات 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزيرة الإسكان تبحث مع نظيرها العُماني تعزيز التعاون في التنمية العمرانية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
آية الجارحي

 التقت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي، وزير الإسكان والتخطيط العمراني بسلطنة عُمان، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات الإسكان والتنمية العمرانية.

وذلك على هامش مشاركتها في أعمال الدورة الثالثة عشرة للمنتدى الحضري العالمي بالعاصمة الأذربيجانية باكو، تحت عنوان: «إسكان العالم: مدن ومجتمعات آمنة وقادرة على الصمود»، خلال الفترة من 17 إلى 22 مايو 2026.

وفي مستهل اللقاء، أكدت المهندسة راندة المنشاوي عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، مشيرةً إلى أهمية تعزيز التعاون في قطاعات الإسكان والتنمية العمرانية، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويعزز جودة الحياة للمواطنين.

وخلال اللقاء، استعرض الجانبان عددًا من مجالات التعاون، من بينها تبادل الخبرات في مجالات التنمية العمرانية وإنشاء المدن الجديدة، وآليات تحقيق أهداف التنمية الحضرية المستدامة، إلى جانب تبادل التجارب في إعادة تخطيط وتطوير المناطق القديمة بما يضمن تطبيق أساليب التخطيط العمراني الحديثة وتحسين جودة البيئة العمرانية.

كما ناقش الوزيران فرص تعزيز التعاون بين الشركات العامة والخاصة في البلدين في مجالات الإسكان والتنمية الحضرية والتطوير العقاري، والعمل على تسهيل الشراكات الاستثمارية بين الشركات المصرية والعُمانية بما يسهم في تنفيذ مشروعات تنموية مشتركة.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي استعداد شركات المقاولات المصرية للمشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية بسلطنة عُمان، في ضوء ما تمتلكه من خبرات واسعة في مجالات التشييد والبنية التحتية والتنمية العمرانية، فضلًا عن توافر كوادر فنية وبشرية مؤهلة على أعلى مستوى.

ومن جانبه، أعرب الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي عن تقديره لما تشهده جمهورية مصر العربية من نهضة عمرانية شاملة وغير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة، مشيدًا بما تم تحقيقه من طفرة في مشروعات المدن الجديدة الذكية والبنية التحتية والإسكان الاجتماعي، وما يعكسه ذلك من رؤية واضحة وإرادة سياسية داعمة للتنمية العمرانية المستدامة. كما أكد تطلع سلطنة عُمان للاستفادة من الخبرات المصرية الرائدة في هذا المجال، وتعزيز التعاون المشترك بما يخدم مصالح البلدين.

وأشاد الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي بما تمتلكه الشركات المصرية من خبرات وكفاءات كبيرة في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية، وما حققته من نجاحات في مجالات التشييد والتطوير العمراني.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق وتفعيل آليات التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في دفع جهود التنمية العمرانية المستدامة، وتعزيز الشراكات الاستثمارية وتبادل الخبرات بين البلدين الشقيقين في مختلف مجالات الإسكان والتخطيط العمراني.

الإسكان المجتمعات العمرانية التخطيط العمراني عُمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنان وائل عبد العزيز

نقل الفنان وائل عبدالعزيز للعناية المركزة بعد خسارة الزمالك لكأس الكونفدرالية | تفاصيل

إجازة عيد الأضحى 2026

قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة عيد الأضحى 2026.. هل تصل إلى 6 أيام؟

سعر الذهب في مصر

بعد تراجعه عالميًا .. سعر الذهب في مصر الآن

السعودية تستطلع هلال ذي الحجة وتحدد موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى

السعودية تستطلع هلال ذي الحجة وتحدد موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى

عداد الكهرباء

هام .. اشحن عداد الكهرباء من الشركة كل عدة أشهر لهذا السبب

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك

العيد امتى.. دار الإفتاء تحدد موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك وبداية ذي الحجة

بسبب الجلباب الصعيدي.. منع مواطنين من دخول عرض فيلم أسد بسينما أحد الفنادق

بسبب الجلباب الصعيدي .. منع مواطنين من دخول عرض فيلم «أسد» بسينما وسط البلد | شاهد

صلاح عبد الله

«سيبوني أفضفض» .. رد فعل مُفاجئ من الفنان صلاح عبدالله بعد خسارة الزمالك كأس الكونفدرالية

ترشيحاتنا

تدريب عملي ونظري لحكام الدوري

تدريب عملي ونظري لحكام الدوري الممتاز بمركز المنتخبات الوطنية.. صور

الزمالك

17 قضية في الفيفا تهدد مشاركة الزمالك بالبطولات الأفريقية

عبدالله السعيد وعواد

تفاصيل أزمة عبدالله السعيد وعواد .. وعبدالمجيد يحتوى الموقف

بالصور

مع ارتفاع درجات الحرارة.. 10 نصائح لمواجهة الطقس الحار

مع ارتفاع درجات الحرارة .. 10 نصائح لمواجهة موجة الحار
مع ارتفاع درجات الحرارة .. 10 نصائح لمواجهة موجة الحار
مع ارتفاع درجات الحرارة .. 10 نصائح لمواجهة موجة الحار

رفع 9 آلاف طن قمامة ومخلفات مبانٍ بالشرقية

ازالة
ازالة
ازالة

طريقة عمل صوص الجبنة الشيدر بإحترافية

طريقة عمل صوص الجبنة الشيدر بإحترافية..
طريقة عمل صوص الجبنة الشيدر بإحترافية..
طريقة عمل صوص الجبنة الشيدر بإحترافية..

لعزومات عيد الأضحى.. طريقة شوي الريش بالعسل

لعزومات عيد الاضحى.. طريقة شوى الريش بالعسل
لعزومات عيد الاضحى.. طريقة شوى الريش بالعسل
لعزومات عيد الاضحى.. طريقة شوى الريش بالعسل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وليالٍ عشر

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

المزيد