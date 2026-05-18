الأهلي يؤجل حسم مصير كباكا

كشف الإعلامي خالد الغندور عن مصدر داخل النادي الأهلي أن إدارة النادي قررت تأجيل حسم مصير أحمد خالد كباكا لاعب الفريق المعار إلى نادي زد، لحين انتهاء الموسم الحالي.

وأوضح الغندور خلال تصريحاته لبرنامجه ستاد المحور، أن الأهلي رفض مناقشة أي عروض تخص اللاعب أو التطرق لفكرة تمديد إعارته خلال الفترة الحالية، في ظل رغبة الإدارة في تأجيل الملف بالكامل إلى ما بعد نهاية الموسم.

وأضاف الغندور، أن إدارة الكرة بالنادي الأهلي، بقيادة سيد عبد الحفيظ عضو مجلس الإدارة، ستتولى حسم مصير اللاعب النهائي عقب نهاية الموسم الحالي، سواء بعودته للفريق أو خروجه مجددًا على سبيل الإعارة.