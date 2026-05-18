وكيل إسكان النواب: مشروع الدلتا الجديدة نموذج متطور في إدارة الموارد المائية

أشاد النائب مختار همام مرسي وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب وامين عام حزب حماه الوطن بسوهاج بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم لمشروع "الدلتا الجديدة" التنموي المتكامل موضحا ان مشروع الدلتا الجديدة خير دليل على المشككين في قدرات الدولة المصرية وسعيها إلى امتلاك قرارها الغذائي عبر منظومة زراعية وتكنولوجية متكاملة،

وأكد مختار همام أن ما تم تنفيذه على أرض الواقع في قطاع الزراعة خلال السنوات الأخيرة يدعو للفخر لكل مواطن، مصرى مشيرا إلى أن المشروع يجسد نموذجًا متطورًا في إدارة الموارد المائية، من خلال الاعتماد على إعادة تدوير ومعالجة مياه الصرف الزراعي واستخدامها بكفاءة عالية عبر شبكات نقل عملاقة وتقنيات حديثة

وشدد مختار همام إن كلمات الرئيس السيسي خلال افتتاح المشروع كشفت حجم الجهود التي تبذلها الدولة في مواجهة التحديات، خاصة فيما يتعلق بتوفير الموارد المائية وإنشاء بنية تحتية متطورة تخدم خطط التنمية الزراعية والعمرانية.

واشار وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب الي أن تأكيد القيادة السياسية على المبدأ الاستراتيجي للدولة بأنه "لا تنمية بدون سلام، ولا سلام بدون تنمية"، محذراً من أن التوترات الإقليمية والدولية تؤثر سلباً على أمن الطاقة والغذاء، وهو ما يتطلب بناء قدرات ذاتية صلبة.

استعرض مختار همام مميزات مشروع الدلتا الجديدة من أهمها قربه من الموانئ البحرية والجوية مثل (ميناء الإسكندرية، ميناء الدخيلة، ميناء دمياط، ومطاري سفنكس وبرج العرب)، مما يسهل عمليات التصدير ونقل الحاصلات الزراعية.

ويتميز مشروع الدلتا الجديدة بشبكة طرق قومية حديثة، أبرزها (محور الضبعة، طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، وطريق وادي النطرون - العلمين)، مما يجعله مركزاً تنموياً سهل الوصول إليه من كافة أنحاء الدلتا القديمة والقاهرة الكبرى واستيعاب نحو مليوني أسرة في مجتمعات عمرانية ذات تخطيط متكامل مما يساهم في توفير عمل مستدام للشباب

ويعث النائب مختار همام مرسي رسالة فخر واعتزاز للرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتتاح هذا المشروع العملاق مؤكداً أن هذا الإنجاز التاريخي الضخم ما كان ليتحقق إلا بتضافر أجهزة الدولة وإخلاص وعزيمة أبناء الشعب المصري كما وجه رسالة شكر للقائمين على جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة الذي يقوم بدور محوري في تحقيق التنمية المستدامة وإدارة الأصول الزراعية الجديدة، مؤكدًا أن نجاح هذه المشروعات القومية الكبرى يعزز من قدرة الدولة المصرية على بناء اقتصاد أكثر قوة واستقلالًا واستدامة.