برلمان

وكيل أول الشيوخ: الرئيس السيسي يقود أكبر مشروع لتحقيق الأمن الغذائي في تاريخ مصر

لنائب اللواء أ.ح/ أحمد العوضي، وكيل أول مجلس الشيوخ، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن
فريدة محمد

أكد النائب اللواء أ.ح/ أحمد العوضي، وكيل أول مجلس الشيوخ، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع الدلتا الجديدة بمحور الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، يمثل نقلة نوعية غير مسبوقة في مسار التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية، ويجسد رؤية القيادة السياسية لبناء جمهورية جديدة قائمة على الإنتاج والتنمية وتحقيق الأمن الغذائي.

وأوضح وكيل أول مجلس الشيوخ في بيان له اليوم، أن مشروع الدلتا الجديدة يُعد واحدًا من أضخم المشروعات القومية الزراعية والعمرانية في تاريخ مصر الحديث، لما يمثله من خطوة استراتيجية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، وتقليل فاتورة الاستيراد، وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، من خلال التوسع الأفقي واستصلاح الأراضي الصحراوية وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية.

وأشار العوضي إلى أن المشروع يعكس حجم الإرادة السياسية والرؤية المستقبلية للدولة المصرية، خاصة في ظل ما يتضمنه من بنية تحتية عملاقة وشبكات نقل مياه وطرق حديثة، بالإضافة إلى إنشاء مجتمعات عمرانية وصناعية متكاملة تعتمد على أحدث النظم التكنولوجية، بما يعزز من مكانة مصر الزراعية والاقتصادية إقليميًا ودوليًا.

وأشاد النائب أحمد العوضي بالرسائل المهمة التي وجهها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح المشروع، وفي مقدمتها تأكيده أن ما تحقق جاء بفضل الله سبحانه وتعالى وبجهود الشعب المصري العظيم، مشددًا على أن الشعب هو صاحب الإنجاز الحقيقي، وأن ما تم تنفيذه في قطاع الزراعة مدعاة للفخر لكل المصريين.

وأضاف النائب  الأول لرئيس حزب حماة الوطن ، أن الرئيس السيسي حرص على توضيح الصورة الكاملة لحجم الإنجاز والتحديات التي واجهت تنفيذ المشروع، مؤكدًا أن عملية التنمية لا تتوقف، وأن الدولة مستمرة في العمل والبناء رغم التحديات، من خلال تكاتف جميع مؤسسات الدولة ومشاركة فعالة من القطاع الخاص، حيث تشارك مئات الشركات في تنفيذ مختلف مراحل المشروع.

وأكد العوضي أن كلمات الرئيس حملت رسائل طمأنة للمصريين ورسائل قوة للعالم، تعكس قدرة الدولة المصرية على تحويل التحديات إلى فرص حقيقية للتنمية، مشيرًا إلى أن المشروع يستهدف زراعة نحو مليوني فدان، ويوفر ما يقرب من مليوني فرصة عمل مستدامة، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأوضح العوضي، أن الرئيس السيسي أكد خلال الافتتاح أهمية تحقيق التكامل بين الأراضي الزراعية القديمة والجديدة، بما يضمن تعظيم الإنتاجية الزراعية والاستفادة القصوى من طبيعة كل منطقة، فضلًا عن توجيه الدولة نحو زراعة المحاصيل الاستراتيجية التي تحقق الأمن الغذائي والسيادة الوطنية.

وثمن العوضي ما أعلنه الرئيس بشأن حجم الإنفاق الضخم على البنية التحتية للمشروع، والتي بلغت نحو 800 مليار جنيه، مؤكدًا أن تلك الأرقام تعكس إصرار الدولة على بناء مستقبل قوي للأجيال القادمة، وتحقيق تنمية مستدامة وفق رؤية مصر 2030.

واختتم النائب اللواء أحمد العوضي بيانه بالتأكيد على أن مشروع الدلتا الجديدة يمثل ملحمة وطنية وإنجازًا تاريخيًا يضاف إلى سجل إنجازات الجمهورية الجديدة، ويبرهن على أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تمضي بثبات نحو تحقيق التنمية الشاملة وبناء اقتصاد قوي قائم على الإنتاج والعمل.. حفظ الله مصر وشعبها وقائدها وتحيا مصر دائماً وأبدا.

وكيل أول مجلس الشيوخ الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع الدلتا الجديدة محور الشيخ زايد الجيزة

