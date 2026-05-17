برلماني: الرئيس السيسى يرسخ فكرة الاكتفاء الذاتى بمشروع الدلتا الجديدة

أكد محمد عبده، عضو مجلس النواب، أن مشروع “الدلتا الجديدة” يعد من أعظم المشروعات القومية التى تنفذها الدولة المصرية فى العصر الحديث، مشيرًا إلى أن المشروع يعكس إصرار الرئيس عبد الفتاح السيسى على تحقيق الأمن الغذائى وبناء دولة قوية تعتمد على الإنتاج الحقيقى وليس الاستيراد فقط.

وأوضح عبده، أن المشروع يأتى فى توقيت بالغ الأهمية فى ظل التحديات العالمية التى أثرت على أسعار الغذاء وسلاسل الإمداد، وهو ما يجعل التوسع الزراعى ضرورة قومية لحماية الاقتصاد المصرى وتوفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية فى تنفيذ بنية تحتية قوية مهدت الطريق لإقامة مشروعات تنموية عملاقة مثل “الدلتا الجديدة، موضحًا أن المشروع يستفيد من شبكة الطرق والمحاور القومية الحديثة التى تربط مناطق الإنتاج بالموانئ والأسواق ومناطق التصنيع. وأكد أن المشروع سيسهم فى تعظيم الاستفادة من الأراضى الصحراوية وتحويلها إلى مناطق إنتاجية متكاملة، بما يحقق طفرة حقيقية فى القطاع الزراعى والصناعات المرتبطة به.

وأشار النائب محمد عبده، إلى أن المشروع يعكس رؤية القيادة السياسية فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية وتقليل الضغط على العملة الأجنبية الناتج عن الاستيراد، خاصة فيما يتعلق بمحاصيل القمح والذرة والزيوت، وأن الدولة تتحرك بخطط واضحة لزيادة الرقعة الزراعية باستخدام أحدث أساليب الرى الحديث وترشيد استهلاك المياه، إلى جانب الاعتماد على محطات معالجة المياه العملاقة التى أصبحت نموذجًا عالميًا فى إعادة استخدام الموارد المائية.

وأكد عضو مجلس النواب أن مشروع “الدلتا الجديدة” لا يمثل مجرد مشروع زراعى، بل يعد مشروعًا تنمويًا متكاملًا يفتح آفاقًا واسعة للاستثمار والتصنيع وتوفير فرص العمل للشباب، والرئيس عبد الفتاح السيسى يضع ملف الأمن الغذائى ضمن أولويات الدولة المصرية، وهو ما ظهر بوضوح فى حجم المشروعات الزراعية التى تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة، مشددًا على أن هذه المشروعات ستسهم فى تعزيز قوة الاقتصاد الوطنى وتحقيق الاستقرار للمواطنين.