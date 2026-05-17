البديوي السيد: مشروع «الدلتا الجديدة» يؤكد نجاح الدولة في تحويل التحديات إلى فرص تنموية عملاقة

أكد المهندس البديوي السيد، الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بمحافظة الإسكندرية، أن مشروع «الدلتا الجديدة» الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي يمثل أحد أهم المشروعات القومية التي تعكس قدرة الدولة المصرية على تنفيذ رؤية تنموية شاملة تستهدف تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز قوة الاقتصاد الوطني.

وقال “البديوي” في تصريحات صحفية، إن المشروع يجسد مرحلة جديدة من البناء والتنمية التي تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة، خاصة في ملف التوسع الزراعي واستصلاح الأراضي، موضحًا أن الدولة تتحرك بخطوات مدروسة لتأمين احتياجات المواطنين من السلع الاستراتيجية وتقليل الاعتماد على الخارج.

وأضاف أن مشروع «الدلتا الجديدة» ليس مجرد توسع في الرقعة الزراعية، بل يمثل مدينة إنتاجية متكاملة تعتمد على أحدث النظم التكنولوجية والزراعية، وتضم بنية تحتية ضخمة تشمل شبكات طرق ومحطات معالجة ومرافق حديثة، بما يضمن تحقيق أعلى معدلات الإنتاج والاستدامة.

وأشار الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بالإسكندرية إلى أن المشروع يعكس إصرار القيادة السياسية على استغلال كل شبر من الأراضي القابلة للتنمية، وتحويل المناطق الصحراوية إلى مجتمعات عمرانية وزراعية وصناعية متكاملة، بما يسهم في توفير فرص عمل للشباب ودعم خطط التنمية الاقتصادية.

وأوضح المهندس البديوي السيد أن الدولة المصرية نجحت في تنفيذ مشروعات عملاقة لإدارة الموارد المائية وتوفير مصادر المياه اللازمة للتوسع الزراعي، وهو ما يؤكد وجود تخطيط استراتيجي واعٍ للتعامل مع التحديات المستقبلية المرتبطة بالمياه والغذاء.

وأكد أن افتتاح المشروع يحمل رسالة طمأنة للمواطن المصري بأن الدولة ماضية بقوة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من العديد من المحاصيل الاستراتيجية، وبناء اقتصاد أكثر قدرة على الصمود أمام المتغيرات الإقليمية والدولية.

واختتم المهندس البديوي السيد تصريحاته بالتأكيد على أن مشروع «الدلتا الجديدة» يعد نموذجًا حقيقيًا للجمهورية الجديدة التي تقوم على العمل والإنتاج والتنمية المستدامة، مشيدًا بحجم الإنجازات التي تتحقق على أرض الواقع في مختلف القطاعات بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.