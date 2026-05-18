بعد حوادث العقر الأخيرة.. إجراءات جديدة للتحفظ على الحيوانات الخطرة

مع تكرار حوادث العقر خلال الفترة الأخيرة، تزايدت المطالبات باتخاذ إجراءات أكثر صرامة للحد من انتشار الحيوانات الخطرة داخل المناطق السكنية، حفاظًا على سلامة المواطنين، خاصة الأطفال.

وحدد القانون عددا من الحالات التي يتم فيها التحفظ على الحيوانات الخطرة، وذلك في إطار تعزيز إجراءات الوقاية ومنع تكرار الحوادث.

التحفظ لدى السلطة المختصة

و طبقا لنص المادة 24 من قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، فإنه مع عدم الإخلال بحكم المادة 18 من هذا القانون وفى الأحوال التى يضبط فيها مأمور الضبط القضائى أى من الحيوانات الخطرة أو الكلاب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، يتم التحفظ عليها لدى السلطة المختصة.

وتودع بقرار من النيابة العامة فى أماكن الإيواء والعزل المعدة لذلك، وتتخذ التدابير المناسبة بشأنها على نفقة المخالف ولا يجوز تسليمها لأصحابها إلا بقرار من النيابة.



و يجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 15، 16 من هذا القانون في أي حالة كانت عليها الدعوة، ما لم ينتج عنها حالات موت أو إصابة أو إضرار بالممتلكات، وبشرط إزالة أسباب المخالفة، وذلك على النحو التالى:

1-قبل إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى ولا يزيد على ربع الحد الأقصى للغرامة المقررة.



2-بعد إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم نهائي فيها مقابل أداء مبلغ لا يقل عن مثلى الحد الأدنى ولا يزيد على نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة.

3-بعد صدور حكم نهائي في الدعوى مقابل أداء مبلغ لا يقل عن خمسة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يزيد على ثلاثة أرباع الحد الأقصى للغرامة المقررة.