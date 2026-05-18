جولة الحسم في الدوري.. طاقم حكام ألماني لمباراة الزمالك وسيراميكا

تجري لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة محاولات مع نظيره الألماني من أجل استقدام طاقم تحكيم لمواجهة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا.

طلب نادي الزمالك ، طاقم حكام أجنبي لمباراة الفريق أمام سيراميكا كليوباترا في ختام بطولة الدوري المصري.

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا

يستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السابعة والأخيرة من مرحلة التتويج من بطولة الدوري المصري.

ويسعى نادي الزمالك لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاثة لحسم لقب بطولة الدوري كما أن التعادل في صالح الفريق دون النظر لنتائج المنافسين.

ويواجه فريق الزمالك منافسه سيراميكا كليوباترا يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة الثامنة على ستاد القاهرة الدولي في ختام الدوري المصري

وتنقل قناة أون سبورت مباراة الزمالك وسيراميكا بالدوري المصري، ويسبق اللقاء استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.