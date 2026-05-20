انقسام حاد داخل إسرائيل.. ساعر يهاجم بن جفير وإيزنكوت يطالب بإقالته فورًا

شهدت الساحة السياسية في إسرائيل تصاعدًا جديدًا في حدة الخلافات الداخلية، بعدما شن وزير خارجية الاحتلال جدعون ساعر هجوما لاذعا على وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير، متهما إياه بإلحاق ضرر متعمد بصورة إسرائيل أمام العالم.

وقال ساعر إن بن جفير "تسبب عمدا بضرر لإسرائيل بهذا الاستعراض المقزز"، مضيفا: "أنت لا تمثل وجه إسرائيل"، وذلك على خلفية نشر الأخير مقطع فيديو يوثق التنكيل بنشطاء أسطول الصمود المعتقلين.

ورد بن جفير سريعا على الانتقادات، مؤكدًا أن "إسرائيل لم تعد الدولة التي يمكن الاستقواء عليها أو إخضاعها"، معتبرًا أن سياساته تعبر عن القوة والردع وليس عن الضعف أو التراجع أمام الضغوط الدولية.

وفي تصعيد إضافي للأزمة، دخل رئيس الأركان الأسبق غادي إيزنكوت على خط المواجهة، متهمًا بن جفير بالسعي إلى "تدمير صورة إسرائيل في العالم من أجل جمع الإعجابات على وسائل التواصل الاجتماعي"، مشددا على أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو كان يجب أن يقيله منذ وقت طويل.