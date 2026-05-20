مجموعات الصداقة.. وزير الخارجية يؤكد أهمية تعزيز التعاون البرلماني المصري البريطاني

التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم "الأربعاء" بأعضاء لجنة العلاقات الدولية والدفاع بمجلس اللوردات البريطاني برئاسة اللورد طارق احمد، رئيس اللجنة بالإنابة، وذلك خلال الزيارة التي يجريها إلى لندن.

وأشاد الوزير عبد العاطي خلال اللقاء بالعلاقات التاريخية الممتدة بين مصر والمملكة المتحدة، وما يجمع البلدين من روابط سياسية وبرلمانية راسخة، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والبرلمانية.

وأشار وزير الخارجية إلى أهمية المكون البرلماني في دعم العلاقات المصرية البريطانية، من خلال تبادل الرؤى والخبرات بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مؤكداً أهمية تكثيف الزيارات المتبادلة بين برلمانيي البلدين بما يسهم في الارتقاء بمستوى التعاون البرلماني.

كما سلط الضوء على أهمية تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، إلى جانب دعم التواصل بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين.

وأشار الوزير عبد العاطي إلى قرب تشكيل مجموعة الصداقة المصرية البريطانية في البرلمان المصري، مشدداً على أهمية تفعيل التعاون بين مجموعات الصداقة البرلمانية في البلدين، لاسيما في ظل وجود مجموعة عابرة للأحزاب معنية بالشأن المصري داخل البرلمان البريطاني بغرفتيه.

وأكد وزير الخارجية ضرورة استمرار المشاورات السياسية والبرلمانية بصورة دورية، بما يتيح التنسيق المشترك إزاء أبرز القضايا الإقليمية والدولية، فضلاً عن بحث سبل تطوير الأطر المنظمة لحركة الطلاب ورجال الأعمال والعمالة بين البلدين، بما يحقق المصالح المشتركة ويلبي احتياجات سوق العمل البريطاني.

وشهد اللقاء نقاشاً تفاعلياً حول التطورات الإقليمية والدولية الراهنة، حيث استعرض وزير الخارجية محددات الموقف المصري تجاه الأزمات التي تشهدها المنطقة، والجهود المكثفة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد ودعم الحلول السياسية والدبلوماسية، مؤكدا أهمية احترام سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها.

كما شدد على محورية القضية الفلسطينية بالنسبة لمصر، مؤكداً استمرار دعم مصر الكامل للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، مرحباً بموقف المملكة المتحدة والاعتراف بالدولة الفلسطينية.