قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحكومة توافق على 8 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل
مجلس الوزراء: تنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"
مجلس الوزراء يوافق على العفو عن باقي العقوبة لبعض المسجون بمناسبة ثورة 30 يونيو
الوزراء يُوافق على استمرار تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر يونيو
مفتي الجمهورية: الشباب يمثلون ركيزة الأوطان.. والاستثمار الحقيقي يكمن في بناء وعيهم
قوات الاحتلال تغلق جميع مداخل ومخارج مدينة رام الله
بمقدم يبدأ من 25 ألف جنيه.. موعد وطريقة التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2026
إيطاليا تستدعي السفير الإسرائيلي للمطالبة بتفسيرات رسمية لما حدث لأسطول الصمود
انخفاض سعر الذهب عيار 21 الآن.. وصل كام؟
ميلوني: رفع العلاقات الإيطالية الهندية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الخاصة
هالاند يطلق صافرة الغضب في سيتي.. وسقوط الدوري يشعل القلق حول مستقبل جوارديولا .. اعرف الحكاية
نائب رئيس الوزراء: الحكومة تقدم كافة التسهيلات لتوسع الاستثمارات الأجنبية في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مجموعات الصداقة.. وزير الخارجية يؤكد أهمية تعزيز التعاون البرلماني المصري البريطاني

وزير الخارجية
وزير الخارجية
فرناس حفظي

التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم "الأربعاء" بأعضاء لجنة العلاقات الدولية والدفاع بمجلس اللوردات البريطاني برئاسة اللورد طارق احمد، رئيس اللجنة بالإنابة، وذلك خلال الزيارة التي يجريها إلى لندن.

وأشاد الوزير عبد العاطي خلال اللقاء بالعلاقات التاريخية الممتدة بين مصر والمملكة المتحدة، وما يجمع البلدين من روابط سياسية وبرلمانية راسخة، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والبرلمانية.

وأشار وزير الخارجية إلى أهمية المكون البرلماني في دعم العلاقات المصرية البريطانية، من خلال تبادل الرؤى والخبرات بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مؤكداً أهمية تكثيف الزيارات المتبادلة بين برلمانيي البلدين بما يسهم في الارتقاء بمستوى التعاون البرلماني.

كما سلط الضوء على أهمية تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، إلى جانب دعم التواصل بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين.

وأشار الوزير عبد العاطي إلى قرب تشكيل مجموعة الصداقة المصرية البريطانية في البرلمان المصري، مشدداً على أهمية تفعيل التعاون بين مجموعات الصداقة البرلمانية في البلدين، لاسيما في ظل وجود مجموعة عابرة للأحزاب معنية بالشأن المصري داخل البرلمان البريطاني بغرفتيه.

 وأكد وزير الخارجية ضرورة استمرار المشاورات السياسية والبرلمانية بصورة دورية، بما يتيح التنسيق المشترك إزاء أبرز القضايا الإقليمية والدولية، فضلاً عن بحث سبل تطوير الأطر المنظمة لحركة الطلاب ورجال الأعمال والعمالة بين البلدين، بما يحقق المصالح المشتركة ويلبي احتياجات سوق العمل البريطاني.

وشهد اللقاء نقاشاً تفاعلياً حول التطورات الإقليمية والدولية الراهنة، حيث استعرض وزير الخارجية محددات الموقف المصري تجاه الأزمات التي تشهدها المنطقة، والجهود المكثفة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد ودعم الحلول السياسية والدبلوماسية، مؤكدا أهمية احترام سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها.

كما شدد على محورية القضية الفلسطينية بالنسبة لمصر، مؤكداً استمرار دعم مصر الكامل للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، مرحباً بموقف المملكة المتحدة والاعتراف بالدولة الفلسطينية.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي لجنة العلاقات الدولية مجلس اللوردات البريطاني لندن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

فارق 1140 جنيهًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب الآن بمصر

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 100 والجنيه الذهب 500 .. هبوط مفاجئ في أسعار الذهب اليوم

الدواجن

6 جنيه دفعة واحدة.. تحرك أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء بالأسواق

الأهلي

محمد عبدالجليل: الأهلي سيتوّج بالدوري المصري

صورة تعبيرية

المقبلون على الزواج أولوية.. الحكومة تزف بشرى سارة للشباب

الطماطم

انفراجة قريبة في أسعار الطماطم.. متى يبدأ الانخفاض الحقيقي؟

ثروت سويلم

ثروت سويلم يفجر مفاجأة: درع الدوري لن يذهب إلى برج العرب

فيروس ايبولا

يعود لإثارة الرعب.. ظهور حالات جديدة يعيد مخاوف فيروس إيبولا

ترشيحاتنا

أردوغان و زوجته

الرئيس التركي عن مكان قضائه عيد الأضحى: "سأرى ما تقوله زوجتي"

أرشيفية

انقسام حاد داخل إسرائيل.. ساعر يهاجم بن جفير وإيزنكوت يطالب بإقالته فورًا

أرشيفية

لتعزيز أمن الطاقة.. مشروع إماراتي جديد بديل لمضيق هرمز

بالصور

بسمة عطا تنتهي من اللمسات الأخيرة لألبومها الجديد وتستعد لطرحه بعد العيد

بسمة عطا
بسمة عطا
بسمة عطا

أكبر متحف سيارات كلاسيكية يغلق أبوابه للأبد ويبيع السيارات النادرة

السيارات الكلاسيكية
السيارات الكلاسيكية
السيارات الكلاسيكية

جومانا مراد تثير الجدل بإطلالة ملفتة وجريئة

جومانا مراد تثير الجدل بإطلالة ملفتة و جريئة
جومانا مراد تثير الجدل بإطلالة ملفتة و جريئة
جومانا مراد تثير الجدل بإطلالة ملفتة و جريئة

استخرج مسمار معدني بطول 10سم من طفلة عمرها عامين دون جراحة بالزقازيق

الفريق الطبي
الفريق الطبي
الفريق الطبي

فيديو

روميساء عبدالحكيم

اختفاء 5 أيام .. مفاجآت في قصة «روميساء» طالبة أكتوبر | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الرجل الذي يفتح باب القرب .. ثم يعاقبك لأنك اقتربت

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مستقبل العلاقات الأمريكية الصينية بعد زيارة ترامب

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : إسرائيل تعود إلى سيرتها الأولى في غزة!

المزيد