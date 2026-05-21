سجل الأبطال.. أندية حسمت اللقب في دوريات العالم | الزمالك الأبرز

توّج فريق الزمالك بلقب الدوري المصري الممتاز رسميًا، عقب فوزه على سيراميكا كليوباترا في المباراة التي جمعتهما أمس على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من المرحلة النهائية للمسابقة.

ونجح الزمالك في حسم اللقب بعد ما رفع رصيده إلى 56 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز، متفوقًا على بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 54 نقطة

كما توج فريق الارسنال بالدوري الانجليزي لموسم 2025-2026

بينما توج برشلونه بلقب الدوري الأسباني لموسم 2025-2026 عقب اداء مميز طوال الموسم

كما توج فريق بايرن ميونخ بالدوري الألماني لموسم 2025-2026

بينما توج فريق الأفريقي بلقب الدوري التونسي



