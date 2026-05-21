12 دولة عربية تستقبل فيلم أسد من اليوم الخميس

تستقبل اليوم الخميس الموافق 21 مايو دور العرض في 12 دولة عربية عرض فيلم "أسد" للمخرج محمد دياب فى شاشات السينما لدول السعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين وعُمان والعراق والأردن ولبنان وسوريا وفلسطين وتونس، في الوقت نفسه حقق الفيلم ما يقرب من ٣ مليون جنيه (2.759.698 جنية) بالأمس بدور العرض بمصر حيث بلغ إجمالي ما حققه حتى الآن مايقرب من ٣٠ مليون جنيه ( 29.877.850 جنية) في أسبوع واحد.

يذكر أن فيلم أسد تدور أحداثه في مصر في القرن التاسع عشر، ويتناول قصة أسد، العبد الذي يحمل روحاً صلبه متمرد، ويركز العمل الدرامي التاريخي على رحلة أسد بعد أن يُشعِل حبٌ ممنوعٌ بينه وبين امرأة حرة شرارة المواجهة مع أسياده، لكن عندما يُسلب من أسد أثمن ما يملك، يتحول التحدي الصامت إلى ثورة غاضبة، في صراع بطولي لا يضمن النجاة فيه لأحد، معركة أسد لن تحدد مصيره فقط، بل مصير العبودية في البلاد إلى الأبد، ويشارك في بطولة الفيلم محمد رمضان ورزان جمال وعلى قاسم وكامل الباشا، وإسلام مبارك، وإيمان يوسف، ومصطفي شحاته، بجانب ظهور خاص لكل من ماجد الكدواني وأحمد داش.

فيلم "أسد" من إخراج محمد دياب، تأليف شيرين دياب، محمد دياب، وخالد دياب، ووضع الموسيقى التصويرية للفيلم الموسيقار هشام نزيه، ومدير التصوير أحمد البشاري، مونتاج أحمد حافظ، ومصممة الأزياء ريم العدل، تصميم الديكور أحمد فايز، مهندس صوت: أحمد عدنان، منتج فني: ماجد يوسف، وكالويان فودينيشاروف تصميم المعارك والحركة، والمنتج موسى أبو طالب، ومن إنتاج Goodfellas Media Production، Scoop Production، Fillme production، BigTime Fund، وتوزيعAFD بمصر، وEmpire Entertainment في الشرق الأوسط.