الهلال الأحمر المصري يطلق قافلة "زاد العزة" الـ 197 بحمولة أكثر من 3 آلاف طن من المساعدات إلى غزة

قال أحمد نبيل، مراسل قناة إكسترا نيوز من العريش، إن مصر تواصل في مد يد العون إلى الأشقاء من سكان قطاع غزة، حيث شرع الهلال الأحمر المصري، في الساعات الأولى من صباح هذا اليوم، في تفويج القافلة رقم 197 من قوافل "زاد العزة من مصر إلى غزة".

أضاف خلال مداخلة على قناة إكسترا نيوز، أن القافلة حملت 3961 طنًا من المواد الإغاثية والإنسانية الشاملة، من مواد بترولية ومستلزمات طبية، بالإضافة إلى الدقيق، وأيضًا الاحتياجات الأساسية التي يحتاج إليها سكان القطاع، من ملابس وخيام لإيواء المتضررين، فضلًا عن المراتب والبطاطين.

ولفت إلى أن الهلال الأحمر المصري عزز من تواجده عند معبر رفح البري الحدودي من الجانب المصري منذ بدء الأزمة وحتى الآن، بمتطوعين زاد عددهم على 65 ألف متطوع، لتفويج مئات الآلاف من الأطنان المهمة للشعب داخل قطاع غزة.

المئات من الفلسطينيين

وأوضح أنه في السياق ذاته، تستمر الدولة المصرية، داخل ما يقرب من 150 مستشفى في 8 محافظات، في علاج العشرات، بل المئات، من الفلسطينيين، تمهيدًا لعودتهم إلى وطنهم داخل غزة بعد استشفائهم.