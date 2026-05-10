عبر معبر رفح.. مصر تواصل دعمها الإغاثي والإنساني غير المسبوق لغزة

أكد مراسل التلفزيون المصري محمد محروس، من محيط معبر رفح البري، استمرار دخول شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة ضمن قوافل “زاد العزة”، التي تنظمها الدولة المصرية بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري.

وأوضح أن القوافل تشمل مواد بترولية، مستلزمات طبية، ومساعدات إيوائية مثل البطاطين والخيام والكرافانات، لتلبية الاحتياجات الأساسية لسكان القطاع ودعم المنشآت الحيوية، في ظل تضرر أكثر من 92% من البنية الخدمية نتيجة القصف.

معبر رفح مفتوح بشكل دائم لدعم الفلسطينيين

وأشار إلى أن معبر رفح البري لم يُغلق من الجانب المصري، ويواصل العمل طوال أيام الأسبوع لاستقبال المصابين والمرضى والعائدين إلى القطاع، إلى جانب تسهيل دخول المساعدات الإنسانية بشكل مستمر.

القيادة السياسية تؤكد ثوابت الموقف المصري

وشدد التقرير، على أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تواصل التمسك بموقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وعلى رأسه رفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، باعتبار القضية الفلسطينية جزءًا من الأمن القومي المصري.

مصر تقدم النسبة الأكبر من المساعدات

ولفت إلى أن مصر قدمت أكثر من 80% من إجمالي المساعدات الموجهة إلى غزة، بما يقارب مليون طن من المساعدات المتنوعة، ما يعكس حجم الدور المصري المحوري في دعم الشعب الفلسطيني خلال الأزمة.