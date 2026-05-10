مساعدات إنسانية إماراتية جديدة تصل إلى غزة ضمن “الفارس الشهم 3”

عبرت مساعدات إنسانية من دولة الإمارات العربية المتحدة عبر البوابة الفرعية لميناء رفح البري إلى معبر كرم أبو سالم جنوب شرقي قطاع غزة؛ تمهيدًا لإدخالها إلى الفلسطينيين، وذلك في إطار التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني.

وقال مصدر مسؤول بشمال سيناء، اليوم الأحد، إن المساعدات تضم 15 شاحنة محملة بكميات كبيرة من المواد الغذائية الأساسية؛ لتلبية الاحتياجات المعيشية للأسر الفلسطينية داخل قطاع غزة، وذلك في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يشهدها القطاع نتيجة استمرار الأزمة ونقص الإمدادات الأساسية.

وأشار إلى أن المساعدات تقدم بالتعاون مع وكالة الإمارات للمساعدات الدولية وضمن عملية "الفارس الشهم 3" فى إطار الجسر الإغاثي لدعم الفلسطينيين، بالتنسيق مع الجهات المعنية المصرية والفلسطينية، لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها في أسرع وقت ممكن.



