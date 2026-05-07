وزير التجارة الهولندي يتفقد معبر رفح ويطلع على آليات تدفق المساعدات إلى غزة

وصل وزير التجارة والتعاون الدولي الهولندي، برفقة السفير الهولندي في القاهرة، إلى محافظة شمال سيناء، لتفقد الجانب المصري من معبر رفح، ومتابعة آلية دخول المساعدات الإنسانية وتدفقها إلى قطاع غزة، وفق ما أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" عبدالمنعم إبراهيم.

مراكز لوجستية جديدة لتنسيق المساعدات

وأوضح المراسل أن الوفد اطلع صباح اليوم على المراكز اللوجستية التي أنشأتها مصر لتجهيز المساعدات الإنسانية قبل إرسالها إلى غزة، موضحًا أن هذه المراكز لم تكن موجودة قبل العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع.

وأكد أن الهلال الأحمر المصري ينسق يوميًا مع نظيره الفلسطيني لتحديد نوعية المساعدات وفق الاحتياجات الفعلية للقطاع.

زيارة مستشفى العريش العام

وتفقد الوفد بعد ذلك مستشفى العريش العام، والذي يُعد من أهم المنشآت الطبية لاستقبال الجرحى والمرضى الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة، ضمن جهود مصر لتقديم الدعم الطبي كجزء من الاستجابة الإنسانية.

تعزيز آليات الدعم والتعاون الدولي

تأتي هذه الزيارة في إطار متابعة الدول الأوروبية لتدفق المساعدات الإنسانية، وتعزيز التعاون بين مصر وهولندا لضمان سرعة توزيع الإغاثة في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، مع تأكيد أهمية التنسيق المستمر بين الجهات المختلفة لتسهيل دخول المواد الإغاثية وتقديم الدعم الطبي الفوري.