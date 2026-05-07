قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسرار إصابة نتنياهو بالسرطان.. القضاء الإسرائيلي يفتح الملف الشائك ويكشف السجلات الطبية
خبير: إسرائيل لا تلتزم بالاتفاقات الدولية وتستغل الوجود الأمريكي في لبنان
فرص الأهلي والزمالك وبيراميدز في التتويج بلقب الدوري المُشتعل
موعد تطبيق الدعم النقدي 2026.. رسميا أسباب وآليات التحول من الدعم العيني
مجلس الأمن يبحث تطورات الأوضاع الأمنية والسياسية في أبيي
منظومة الشكاوى الحكومية تتعامل مع شكوى الأمن والتعليم والكهرباء
غزة.. استشهاد 9 أشخاص وإصابة 39 آخرين خلال الساعات الـ24 الماضية
تفاصيل غضب توروب من جهازه المعاون بالأهلي
باحث أفريقي: اقتصادات القارة السمراء أظهرت مرونة لافتة في مواجهة الأزمات
بـ 40 صندوقا.. دعم منظومة النظافة بمركز سيدي سالم بكفر الشيخ
احذر الخرافات الغذائية على السوشيال ميديا .. نصائح لكمية الطعام وطريقة الطهي |فيديو
من أين يجب أن يُحرم الحاج أو المعتمر؟.. تعرف على المواقيت المكانية للحج والعمرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

غزة.. استشهاد 9 أشخاص وإصابة 39 آخرين خلال الساعات الـ24 الماضية

شهداء الاحتلال
شهداء الاحتلال
محمود نوفل

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إستشهاد  9 شهداء و39 جريحاً بنيران جيش الاحتلال خلال الساعات الـ24 الماضية.

ومنذ قليل ؛ أفاد مصدر بمستشفى الشفاء الفلسطينية  باستشهاد عزام خليل الحية نجل رئيس حركة حماس في غزة متأثرا بجروحه إثر غارة إسرائيلية أمس.
وفي وقت لاحق ؛ أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء الأربعاء، بإصابة عزام خليل الحية، نجل رئيس حركة حماس في قطاع غزة خليل الحية، بجروح خطيرة جراء قصف إسرائيلي استهدف حي الصحابة شرق مدينة غزة، وذلك بعد تداول أنباء عن استشهاده.

وذكرت المصادر أن عزام الحية، وهو شقيق همام الحية التوأم الذي استشهد سابقًا خلال محاولة اغتيال استهدفت والده، كان متواجدًا في موقع القصف لحظة استهدافه.

وفي السياق ذاته، نقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مصدر قوله: إن نجل خليل الحية لم يكن هدفًا مباشرًا للعملية، لكنه تواجد في الموقع الذي تعرض للهجوم مساء الأربعاء.

وبالتزامن مع ذلك، أسفر القصف الإسرائيلي قرب موقف جباليا في حي الدرج وسط مدينة غزة عن مقتل المواطن حمزة الشرباصي، إضافة إلى إصابة عدد من الأشخاص بجروح متفاوتة، نُقلوا إلى المستشفى الأهلي العربي "المعمداني"، بحسب شهود عيان.

وأشار الشهود إلى أن القصف استهدف منطقة مكتظة بالمارة، ما أدى إلى ارتفاع عدد المصابين، في وقت تواصل فيه الطواقم الطبية جهودها لإنقاذ الجرحى، خاصة الحالات الحرجة.

وكانت غارات إسرائيلية أخرى قد استهدفت في وقت سابق تجمعًا للمواطنين في شارع صلاح الدين بحي الزيتون شرق غزة، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين بجروح خطيرة.

كما شهدت مناطق متفرقة من القطاع عمليات قصف إضافية، بينها استهداف في مواصي خان يونس أدى إلى مقتل أحد ضباط الشرطة، إلى جانب سقوط مزيد من الضحايا والمصابين في غارات متفرقة.

وبحسب مصادر طبية، ارتفعت حصيلة القتلى في قطاع غزة منذ صباح الأربعاء إلى تسعة، في ظل استمرار العمليات العسكرية وتصاعد التوترات الميدانية

جيش الاحتلال صحة غزة غزة نجل خليل الحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

متجه نحو 8 آلاف.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 24

قبل أن تشعر بالذعر.. ما هو فيروس هانتا وكيف الوقاية منه؟

قبل أن تشعر بالذعر.. ما هو فيروس هانتا وكيفية الوقاية منه؟

أسعار الدواجن

بورصة الدواجن الآن.. تحرك عاجل في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

أسعار باقات WE إنترنت منزلي 2026 بعد الجدل الأخير

أسعار باقات WE إنترنت منزلي 2026 بعد الجدل الأخير

ميلانيا وترامب

سخرت من زوجها.. ميلانيا ترامب تشعل موجة من الضحك داخل البيت الأبيض

الخطيب

مفاجأة.. شبانة: الأهلي يفكر جدياً في عدم المشاركة بالكونفدرالية

الصلاة الجهرية

هل يجب على المأموم قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية؟.. اعرف الحكم الشرعي

جنيهات ذهب

بفارق 880 جنيها.. صعود قوي في سعر الجنيه الذهب بمصر

ترشيحاتنا

فيروسات هانتا

فيروس هانتا يثير العالم.. كيف تحمى نفسك منه

مستشفي اهل مصر

صرخة من داخل مستشفى أهل مصر.. هبة السويدي تفتح ملف العنف ضد الأطفال بحادث حروق يهز المجتمع

تساقط الشعر

هتخلصك من الصلع نهائيا .. مادة طبيعية تعالج تساقط الشعر عند الرجال وتحفز نموه | اكتشفها

بالصور

بعد طلاقها من علي غزلان..فرح شعبان تثير الجدل بظهورها بالدبلة

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

بقوة تتجاوز 1000 حصان.. بنتلي تقترب من إطلاق أول SUV كهربائية بالكامل

بنتلي بنتايجا
بنتلي بنتايجا
بنتلي بنتايجا

قبل العيد.. طريقة عمل الترمس بكل احتراف

طريقة عمل الترمس بكل احتراف
طريقة عمل الترمس بكل احتراف
طريقة عمل الترمس بكل احتراف

بصمة إماراتية جديدة.. “الذيب” تدخل عالم الطرق الوعرة برؤية محلية مختلفة

سيارة الذيب
سيارة الذيب
سيارة الذيب

فيديو

الزمالك

القائمة المحظورة.. الزمالك يتصدر قائمة إيقاف القيد بـ16 قضية

فيروس هانتا

بعد إعلان إصابة شخصين| فيروس هانتا يثير الذعر عالميا.. فما هو؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب: بين الدين والسياسة.. سيكولوجيا سموتريتش

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: احتياجان في قلب رجل.. وامرأة واحدة لا تكفي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: قراءة في ماهية السلبية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : شفرة الطيبات

المزيد