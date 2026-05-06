صحة غزة: 4 شهداء و16 إصابة في غزة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، وصول 4 قتلى إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، بينهم 3 جدد وآخر تم انتشاله، إلى جانب تسجيل 16 إصابة.





وتواصل قوات الجيش الإسرائيلي، لليوم الـ209 على التوالي، خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر عمليات قصف مدفعي وجوي، وإطلاق نار، ونسف منازل ومنشآت سكنية، إلى جانب استهداف مراكز إيواء وخيام النازحين.





شنت المدفعية الإسرائيلية، خلال الساعات الماضية، قصفا على مناطق في شمال شرق مخيم البريج وسط القطاع، بالتزامن مع استهدافات مماثلة طالت جنوب المخيم، إضافة إلى قصف مدفعي في شرق خانيونس جنوبا، وإطلاق نار كثيف من آليات عسكرية في المنطقة ذاتها. كما نفذت القوات عمليات نسف لمبانٍ سكنية شرق مدينة غزة.





وأشارت الوزارة إلى أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، في ظل صعوبة وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.





وبينت الوزارة أن "إجمالي الضحايا منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر 2025 بلغ، 837 شهيدا و2,381 إصابة و769 حالة انتشال"، أما الحصيلة التراكمية منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر 2023، فقد ارتفعت إلى 72,619 شهيدا و172,484 إصابة.