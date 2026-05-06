ترامب: صفقة مع إيران قد تحسم قبل زيارة الصين.. وخيار القوة مطروح إذا فشلت

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن التوصل إلى اتفاق مع إيران قبل زيارته المرتقبة إلى الصين الأسبوع المقبل “يبقى احتمالاً قائماً”، في إشارة إلى أن المفاوضات لا تزال مفتوحة على عدة سيناريوهات.

وفي مقابلة مع شبكة PBS، أوضح ترامب أنه لا يرجح أن يتولى مبعوثوه ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر قيادة المحادثات مع طهران في هذه المرحلة، مشيراً إلى أنه يفضل إنجاز التفاصيل الأساسية داخل الإطار الحالي للمفاوضات، على أن يتم “اللقاء الختامي” في مراسم توقيع رسمية في مكان يتم الاتفاق عليه لاحقاً.

وأكد ترامب أن هناك “فرصة كبيرة” للتوصل إلى تسوية، لكنه حذر في الوقت نفسه من أن عدم نجاح المسار التفاوضي؛ قد يدفع الولايات المتحدة إلى “رد قوي” ضد إيران.

كما أشار إلى أن أحد البنود المطروحة ضمن الاتفاق المحتمل يتضمن نقل جزء من اليورانيوم الإيراني إلى الولايات المتحدة، في إطار ترتيبات تهدف إلى ضبط الملف النووي.