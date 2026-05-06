زاد 260 مليون دولار في شهر..الاحتياطي النقدي يرتفع إلى 53.09 مليار دولار
الرئيس السيسي يؤكد لـ السلطان هيثم أن أمن السلطنة جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.. ويشدد على أهمية خفض التصعيد
"الوزراء" يوافق على مشروع تحديد الأصول العلاجية بمحافظة المنيا
ترامب: إذا لم توافق إيران على المقترح المطروح فسيبدأ القصف على مستوى أعلى بكثير
أحمد موسي : هاني شاكر لم يتأخر عن الغناء لوطنه يومًا
الحكومة توافق على طلب بعض الوزارات بالتعاقد لتنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتنموية
يانيك فيريرا سبب إيقاف القيد رقم 16 للزمالك
الزمالك يطلب حكاما أجانب لمباراة سيراميكا كليوباترا
الرئيس السيسي: أمن واستقرار سلطنة عمان جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري
وزير النقل: تشغيل المرحلة الثانية من مونوريل شرق النيل الشهر المقبل
زيادة من 9 لـ 15٪.. أسعار باقات الانترنت وكروت الشحن بعد قرار القومي للاتصالات
أول ولادة طبيعية ببلاش .. متحدث الصحة يكشف التفاصيل
ترامب يكشف موعد انتهاء عملية ملحمة الغضب

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن عملية ملحمة الغضب ستنتهي وسيتم فتح مضيق هرمز للجميع بما في ذلك إيران  إذا وافقت طهران.

وقال ترامب في تصريحات له : إذا لم توافق إيران سيبدأ القصف على مستوى أعلى بكثير.

وتقترب واشنطن وطهران من الاتفاق على مذكرة من صفحة واحدة لإنهاء الحرب بحسب مانقلت صحيفة أكسيوس عن مسؤولين أمريكان .

وتوقع المسؤولون أن تتلقي واشنطن ردا من طهران بشأن عدة نقاط رئيسية خلال 48 ساعة .

ويشمل الاتفاق الأمريكي الإيراني رفع الجانبين القيود المفروضة على العبور من مضيق هرمز وتعليق إيران تخصيب اليورانيوم ورفع واشنطن العقوبات والإفراج عن أموال إيران.

وقالت الصحيفة الأمريكية : صيغة المذكرة الحالية تعلن نهاية الحرب وبدء مفاوضات لـ30 يوما بشأن مضيق هرمز والنووي الإيراني والعقوبات.

ويشمل الإتفاق ايضا رفع قيود إيران على المضيق والحصار البحري الأمريكي تدريجيا خلال فترة الـ30 يوما.

وستجرى المفاوضات في العاصمة الباكستانيةإسلام آباد أو العاصمة السويسرية جنيف.

فيما هدد مسؤول أمريكي بأن القوات الأمريكية ستعيد فرض الحصار أو استئناف العمل العسكري إذا انهارت المفاوضات.

وذكرت أكسيوس أنه يتم التفاوض على مذكرة من 14 نقطة بين ويتكوف وكوشنر ومسؤولين إيرانيين مباشرة وعبر الوسطاء ، مشيرة إلى أن إيران ستلتزم في مذكرة التفاهم بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي.

وقال مسؤول أمريكي بحسب الصحيفة ذاتها : يجري نقاش بند تلتزم بموجبه إيران بعدم تشغيل منشآت نووية تحت الأرض وستلتزم إيران بنظام تفتيش معزز يتضمن عمليات تفتيش مفاجئة يقوم بها مفتشو الأمم المتحدة.

وزاد المسؤول الأمريكي تصريحاته: واشنطن ستلتزم ضمن مذكرة التفاهم برفع للعقوبات عن إيران والإفراج عن أموال مجمدة تدريجيا .

وأكمل المسؤول الأمريكي: إيران ستوافق في المذكرة على إزالة اليورانيوم عالي التخصيب من البلاد وهذه أولوية لدينا و أحد الخيارات المطروحة للنقاش نقل اليورانيوم عالي التخصيب إلى الولايات المتحدة.

وواصل المسؤول : نسعى لإدراج بند ينص على أن أي خرق إيراني بشأن عملية التخصيب سيؤدي لتمديد فترة التجميد.

وختم قائلا : لم يتم التوصل لاتفاق بعد لكن هذه هي أقرب مرحلة للوصول لاتفاق منذ بدء الحرب.

