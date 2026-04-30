صحة غزة : ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي لـ 72,601 شهيد و172,419 مصاب

إستقبلت مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية شهيدان منهم شهيد انتشال و8 إصابات.

ووفق البيان الصادر عن وزارة الصحة الفلسطينية بغزة ، لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

وأشارت الوزارة إلى أنه ومنذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر) فقد بلغ إجمالي عدد الشهداء: 824

إجمالي عدد الإصابات: 2،316 وإجمالي حالات الانتشال: 764.

ولفتت الوزارة الى أن الإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023 إرتفعت لـ 72,601 شهيد و 172,419 مصاب.