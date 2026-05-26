رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

تراجع أسعار الذهب في السعودية مع بداية عيد الأضحى.. وعيار 21 يسجل انخفاضًا جديدًا

رانيا أيمن

شهدت أسعار الذهب في السعودية اليوم حالة من التراجع النسبي مع بداية عيد الأضحى المبارك، مقارنة بتعاملات الأيام السابقة، تزامناً مع تراجع الذهب اليوم في الأسواق العالمية وترقب من جانب المستثمرين والمستهلكين خلال فترة الإجازات.

وجاء هذا التراجع واضحًا في مختلف الأعيرة، وعلى رأسها عيار 24 وعيار 21، إلى جانب انخفاض في سعر الأونصة والجنيه الذهب مقارنة بتعاملات أمس، ما يعكس حالة من الهدوء في الطلب مع بداية العطلة.

أسعار الذهب في السعودية اليوم

عيار 24

سجل 543.99 ريال سعودي 
بتراجع عن أمس بنحو 5.53 ريال

عيار 22

سجل 498.66 ريال سعودي 
بتراجع عن أمس بنحو 5.52 ريال

عيار 21

سجل 475.99 ريال سعودي 
بتراجع عن أمس بنحو 4.84 ريال

عيار 18

سجل 407.99 ريال سعودي 
بتراجع عن أمس بنحو 4.15 ريال

عيار 14

سجل 317.33 ريال سعودي 
بتراجع عن أمس بنحو 3.23 ريال

الأونصة الذهبية

سجلت 16920 ريال سعودي 
بتراجع عن أمس بنحو 172 ريال تقريبًا

الجنيه الذهب (8 جرام – عيار 21)

سجل 3808 ريال سعودي
بتراجع عن أمس بنحو 38.66 ريال

وتعكس حركة أسعار الذهب في السعودية مع بداية عيد الأضحى حالة من التراجع المحدود في مختلف الأعيرة، وسط هدوء في التداولات وترقب لما ستشهده الأسواق خلال الفترة المقبلة مع استمرار الإجازات الموسمية.

كيف تحافظين على ثلاجتك من روائح اللحوم؟ 10 نصائح ذهبية خاصة في عيد الأضحى
بعد حديث عمرو أديب.. ما هو أفضل وقت لتناول الفتة في عيد الأضحى لتجنب التخمة؟
صحة الشرقية
محمد هنيدي
