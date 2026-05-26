صحة البحر الأحمر ترفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والوحدات خلال عيد الأضحى

عقد الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، اجتماعًا موسعًا مع عدد من مديري الإدارات الفنية بمديرية الصحة، لمتابعة خطط تشغيل المستشفيات والوحدات الصحية خلال فترة عيد الأضحى المبارك، والتأكد من جاهزية جميع المنشآت الطبية لاستقبال المواطنين وتقديم الخدمات الصحية بكفاءة عالية.

وخلال الاجتماع، جرى التأكيد على رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات والوحدات الصحية على مستوى المحافظة، مع ضمان انتظام العمل بمختلف الأقسام الطبية وتواجد الأطقم الطبية والتمريضية على مدار الساعة، لضمان سرعة التعامل مع أي حالات طارئة خلال أيام العيد.

كما ناقش الاجتماع خطط توفير الأدوية والمستلزمات الطبية وأكياس الدم بمختلف المستشفيات، إلى جانب متابعة جاهزية أقسام الاستقبال والطوارئ والعنايات المركزة، بما يضمن تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمواطنين دون أي معوقات.

وأكد الدكتور إسماعيل العربي أهمية التنسيق المستمر بين الإدارات الفنية المختلفة داخل مديرية الصحة، لضمان انتظام سير العمل بكفاءة داخل جميع المنشآت الصحية، خاصة مع زيادة الإقبال على الخدمات الطبية خلال فترة الأعياد والمناسبات.

وشدد وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر على ضرورة تكثيف المتابعة الميدانية خلال أيام عيد الأضحى المبارك، مع سرعة التعامل الفوري مع أي ملاحظات أو مشكلات قد تؤثر على مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى أن مديرية الصحة تعمل وفق خطة متكاملة تهدف إلى توفير أفضل مستوى من الرعاية الصحية والخدمات العلاجية، مع التأكد من جاهزية الفرق الطبية وأقسام الطوارئ والاستقبال للتعامل مع مختلف الحالات على مدار اليوم.

تأتي هذه الإجراءات في إطار استعدادات محافظة البحر الأحمر لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وحرص الأجهزة التنفيذية والصحية على ضمان تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين بكفاءة وانتظام خلال فترة العيد.