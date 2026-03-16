صدمة رادس تشعل الأجواء.. ماذا قال نجوم الكرة المصرية بعد خسارة الأهلي أمام الترجي؟

أثارت خسارة النادي الأهلي أمام الترجي التونسي بهدف دون رد في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا حالة واسعة من الجدل داخل الأوساط الكروية المصرية خاصة في ظل الأداء الذي قدمه الفريق الأحمر خلال اللقاء الذي أقيم على ملعب حمادي العقربي في رادس.

الخسارة لم تمر مرور الكرام بعدما خرج عدد من نجوم الكرة المصرية السابقين بتصريحات وانتقادات فنية حادة ركزت في معظمها على بعض الأخطاء التكتيكية التي ظهرت داخل الملعب إلى جانب أزمة المهاجم الصريح التي يعاني منها الفريق فضلا عن بعض القرارات التحكيمية المثيرة للجدل.

ورغم اختلاف وجهات النظر في بعض التفاصيل فإن أغلب الآراء اتفقت على أن الأهلي كان قادرا على تحقيق نتيجة أفضل في المباراة لولا مجموعة من العوامل الفنية التي أثرت على أداء الفريق.

وائل جمعة: الأهلي افتقد الشراسة الهجومية

أكد نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق وائل جمعة أن الفريق الأحمر كان بإمكانه الخروج بنتيجة أفضل من مواجهة الترجي مشيرا إلى أن المنافس لم يقدم أداء يفوق قدرات الأهلي.

وأوضح جمعة أن لاعبي الترجي لا يملكون مستوى مرتفعا للغاية بل إن بعضهم يقدم مستوى متوسطا أو أقل من المتوسط وهو ما كان يفترض أن يستغله الأهلي بشكل أفضل خلال المباراة.

وأشار إلى أن المشكلة الأبرز تمثلت في غياب الشراسة الهجومية داخل منطقة الجزاء حيث لم يظهر لاعبو الأهلي بالرغبة الكافية لإنهاء الهجمات وتحويل الفرص إلى أهداف.

وأضاف أن الفريق الأحمر افتقد وجود رأس حربة حقيقي داخل الملعب وهو ما أثر بشكل واضح على القدرة الهجومية خاصة أن غياب المهاجم الأساسي وسام أبو علي لم يتم تعويضه بالشكل المناسب.

ولفت إلى أن الاعتماد على بعض اللاعبين في مراكز غير مراكزهم الطبيعية مثل الدفع بإمام عاشور في أدوار هجومية مختلفة أدى إلى استنزاف جهده في مهام لا تتناسب مع قدراته الأساسية.

وتطرق جمعة إلى الجانب التحكيمي مشيرا إلى أن ركلة الجزاء التي احتسبت لصالح الترجي قد تثير الجدل خاصة فيما يتعلق بتفسير لمسة اليد كما أشار إلى وجود لقطة أخرى في الشوط الأول كان من الممكن احتسابها لصالح الأهلي بعد تدخل على أشرف بن شرقي داخل منطقة الجزاء.

محمد عبدالجليل: التشكيل يتحمل المسؤولية

وحمل نجم الأهلي السابق محمد عبدالجليل الجهاز الفني مسؤولية الخسارة مؤكدا أن المدرب الدنماركي ييس توروب أخطأ في اختيار التشكيل الأساسي للمباراة.

وأشار عبدالجليل إلى أن خوض اللقاء دون الاعتماد على مهاجم صريح كان قرارا مثيرا للاستغراب خاصة في مباراة إقصائية أمام فريق بحجم الترجي.

وانتقد الإبقاء على لاعب الوسط مروان عطية على مقاعد البدلاء في بداية المباراة رغم أهميته الكبيرة في تحقيق التوازن داخل خط الوسط.

ويرى عبدالجليل أن هذه القرارات التكتيكية أثرت بشكل واضح على أداء الفريق ومنحت الترجي الأفضلية في فترات مهمة من المباراة.

أمير هشام: الأهلي خسر بسبب سوء إدارة المباراة

أما الإعلامي الرياضي أمير هشام فقد أشار إلى أن الأهلي كان قادرا على الخروج بنتيجة إيجابية من المباراة لولا بعض الأخطاء في إدارة اللقاء من جانب الجهاز الفني.

وأوضح أن التغييرات التي أجراها المدرب خلال المباراة لم تكن مؤثرة بالشكل المطلوب بل أثارت العديد من علامات الاستفهام لدى المتابعين.

كما أشار إلى أن التحكيم لعب دورا في إثارة الجدل داخل اللقاء خاصة في بعض القرارات التي اعتبرها غير واضحة أو مثيرة للنقاش.

دويدار: أزمة مهاجم حقيقية داخل الأهلي

وفي سياق متصل انتقد لاعب الزمالك السابق أحمد دويدار الأداء العام للنادي الأهلي خلال الفترة الأخيرة مشيرا إلى أن الفريق لا يقدم المستوى المنتظر منه سواء محليا أو قاريا.

وأوضح أن الأهلي يعاني من أزمة واضحة في مركز المهاجم الصريح وهو ما انعكس بشكل مباشر على قدرة الفريق على التسجيل في المباريات المهمة.

وأضاف أن عدم التعاقد مع مهاجم قوي خلال الفترات الماضية يعد أحد الأخطاء التي ارتكبتها إدارة النادي خاصة أن الفريق يحتاج إلى لاعب قادر على استغلال الفرص وتحويل أنصاف الفرص إلى أهداف.

وأشار دويدار إلى أن الترجي لم يكن منافسا مستحيلا في هذه المباراة مؤكدا أن الفريق التونسي كان في المتناول فنيا.

توروب: لم نحسم المعركة بعد

من جانبه حاول المدرب الدنماركي ييس توروب التقليل من تأثير الخسارة مؤكدا أن مواجهة الذهاب لا تحسم بطاقة التأهل.

وأوضح أن المباراة ما زالت مستمرة من وجهة نظره مشيرا إلى أن الحسم سيكون في لقاء العودة الذي سيقام في القاهرة.

وأضاف أن فريقه قدم بعض الفترات الجيدة خلال المباراة لكنه لم ينجح في خلق فرص حقيقية كافية أمام مرمى الترجي.

وأشار إلى أن الفريق لم يكن في أفضل حالاته خلال بداية الشوط الثاني وهو ما منح لاعبي الترجي فرصة لفرض بعض الخطورة الهجومية.

وأكد توروب في ختام تصريحاته أن الأهلي يملك الثقة الكافية لتعويض الخسارة في مباراة العودة مشيرا إلى أن الفريق سيعمل على تصحيح الأخطاء من أجل تحقيق الفوز والتأهل إلى الدور نصف النهائي.

فرصة أخيرة للأهلي

ورغم الانتقادات التي طالت الفريق بعد مباراة رادس فإن الأهلي لا يزال يمتلك فرصة قوية لقلب النتيجة في لقاء الإياب.

فالفارق هدف واحد فقط وهو ما يجعل مهمة التعويض ممكنة إذا نجح الفريق في استغلال عاملي الأرض والخبرة في البطولات الأفريقية.

لكن ذلك يتطلب معالجة العديد من الأخطاء التي ظهرت في مباراة الذهاب سواء على المستوى التكتيكي أو الهجومي وهو ما ينتظره جمهور الأهلي في موقعة القاهرة المرتقبة.