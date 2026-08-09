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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد وديتي منتخب مصر أمام تنزانيا استعدادًا لأمم أفريقيا لكرة الصالات

منتخب الصالات
منتخب الصالات
محمد سمير

يستعد منتخب مصر لكرة الصالات لخوض مباراتين وديتين أمام نظيره التنزاني، ضمن برنامج الإعداد للمشاركة في نهائيات كأس الأمم الأفريقية لكرة الصالات 2026، المقرر إقامتها في المغرب خلال الفترة من 12 إلى 21 أكتوبر المقبل.

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة نادر رشاد، قائمة اللاعبين المختارين للمعسكر المغلق، الذي يقام خلال الفترة من 9 إلى 16 أغسطس الجاري، استعدادًا للمباراتين الوديتين.

موعد مباراتي مصر وتنزانيا

ويخوض منتخب مصر المباراة الودية الأولى أمام تنزانيا يوم الخميس 13 أغسطس على صالة حسن مصطفى.

وتتجدد المواجهة بين المنتخبين في الودية الثانية يوم السبت 15 أغسطس، على الصالة نفسها، حيث يسعى الجهاز الفني لاستغلال المباراتين في تقييم اللاعبين وتجربة بعض العناصر قبل الاستحقاق القاري.

قائمة منتخب مصر لكرة الصالات

وضمت قائمة الفراعنة 16 لاعبًا، هم:

حراسة المرمى:
جمال عبد الناصر، أحمد فكري، بدير محمد.

اللاعبون:
محمد سعيد، علاء عيسى، محمد أحمد، محمد طلعت، خالد يسري، إبراهيم السيد، محمد جمال، أحمد علي، عبد الرحمن سيد، يوسف النبراوي، أيمن أبو رواش، محمد الوتيدي، عبد الرحمن عادل.

الجهاز الفني لمنتخب مصر

ويقود نادر رشاد الجهاز الفني لمنتخب مصر لكرة الصالات، ويعاونه المعتز بالله سامي مدربًا عامًا، وأيمن عبد الرحمن راغب مدربًا لحراس المرمى.

ويضم الجهاز الإداري نور الدين فرحان علي، بينما يتولى الدكتور مصطفى محمد أحمد حسنين مهمة طبيب المنتخب، ويعاونه وليد حسن نصار مدلكًا، وحسني نصر حسين مسؤولًا للمهمات.

ويأتي معسكر أغسطس ضمن خطة إعداد متكاملة يسعى من خلالها الجهاز الفني للوصول بالمنتخب إلى أفضل جاهزية فنية وبدنية قبل خوض منافسات كأس الأمم الأفريقية لكرة الصالات في المغرب.

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