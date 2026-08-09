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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قبل مواجهة البرونزية.. ماذا قدمت ناشئات اليد أمام الدنمارك في مونديال العالم؟

منتخب ناشئات لليد
منتخب ناشئات لليد
محمد سمير

يستعد منتخب مصر لكرة اليد للناشئات تحت 18 عامًا لخوض مواجهة حاسمة أمام نظيره الدنماركي، اليوم الأحد، في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة العالم المقامة حاليًا في رومانيا، حيث تبحث ناشئات الفراعنة عن التتويج بالميدالية البرونزية بعد مشوار استثنائي في البطولة.

وتحمل مواجهة اليوم طابعًا خاصًا، بعدما سبق للمنتخب المصري مواجهة الدنمارك في الدور الرئيسي من البطولة، ونجحت ناشئات الفراعنة في تحقيق الفوز بنتيجة 23-22، ليحصل المنتخب على أفضلية معنوية قبل تجدد المواجهة على الميدالية البرونزية.

مصر تتفوق على الدنمارك في الدور الرئيسي

وجاءت مواجهة مصر والدنمارك في الجولة الثانية من الدور الرئيسي، وتمكن المنتخب الوطني من حسم اللقاء بفارق هدف واحد، في مباراة اتسمت بالندية والإثارة حتى الدقائق الأخيرة.

ويمنح هذا الانتصار لاعبات مصر ثقة إضافية قبل المواجهة الجديدة، إلا أن الجهاز الفني يدرك أن مباراة تحديد المركز الثالث ستكون مختلفة، في ظل رغبة المنتخبين في تعويض خسارة نصف النهائي وإنهاء مشوارهما على منصة التتويج.

وتقام مباراة مصر والدنمارك في الرابعة عصر اليوم الأحد بتوقيت القاهرة، ويتوج الفائز مباشرة بالميدالية البرونزية.

مشوار استثنائي لناشئات مصر

وقدم المنتخب المصري مستويات قوية منذ بداية البطولة، بعدما حقق العلامة الكاملة في دور المجموعات، بالفوز على كرواتيا بنتيجة 27-24، ثم فرنسا 29-24، قبل أن يحقق انتصارًا عريضًا على فيجي بنتيجة 83-17.

وفي الدور الرئيسي، واصلت ناشئات الفراعنة انتصاراتهن، بعدما تفوقن على كوريا الجنوبية بنتيجة 28-27، قبل الفوز على الدنمارك 23-22.

ونجح المنتخب في مواصلة مشواره التاريخي خلال الدور ربع النهائي، بعدما تجاوز الصين بنتيجة 30-29، ليحجز مقعده في نصف النهائي للمرة الأولى في تاريخ كرة اليد النسائية المصرية.

خسارة إسبانيا تؤجل حلم النهائي

وتوقفت مسيرة منتخب مصر نحو المباراة النهائية عند الدور نصف النهائي، بعدما خسر أمام إسبانيا بنتيجة 27-26، في مواجهة قوية حسمها المنتخب الإسباني بفارق هدف واحد، بعدما انتهى الشوط الأول بتأخر مصر 13-12.

وعلى الجانب الآخر، خسرت الدنمارك أمام مونتينيجرو بنتيجة 27-25، لتلتقي مصر والدنمارك مجددًا في مباراة تحديد المركز الثالث.

وتأمل ناشئات مصر في تكرار تفوقهن على الدنمارك للمرة الثانية في البطولة، وتحقيق الفوز الذي يمنحهن الميدالية البرونزية ويكتب فصلًا جديدًا في تاريخ كرة اليد النسائية المصرية.

ناشئات اليد الدنمارك مواجهة البرونزية مونديال العالم مصر والدنمارك

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