موعد مباراة مصر والدنمارك في صراع برونزية مونديال ناشئات اليد والقناة الناقلة

يلتقي منتخب مصر لكرة اليد للناشئات تحت 18 عامًا مع نظيره الدنماركي، اليوم الأحد، في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة العالم لكرة اليد 2026، المقامة حاليًا في رومانيا، بحثًا عن التتويج بالميدالية البرونزية وكتابة إنجاز تاريخي جديد لكرة اليد النسائية المصرية.

موعد مباراة مصر والدنمارك

وتنطلق مباراة مصر والدنمارك في الرابعة عصر اليوم الأحد، بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، في مواجهة قوية تجمع المنتخبين على الميدالية البرونزية.

وتأهل منتخب مصر إلى مباراة تحديد المركز الثالث بعدما خسر أمام إسبانيا بنتيجة 27-26 في الدور نصف النهائي، بينما حجز منتخب الدنمارك مقعده في مباراة البرونزية عقب خسارته أمام مونتينيجرو بنتيجة 27-25.

القناة الناقلة لمباراة مصر والدنمارك

وتنقل شبكة أون سبورت مباراة مصر والدنمارك مباشرة، وتحديدًا عبر قناة On Sport 1 HD، مع إسناد مهمة التعليق على اللقاء إلى المعلق خالد خيري.

مصر تتفوق على الدنمارك

وتحمل مواجهة البرونزية أهمية خاصة لمنتخب مصر، بعدما سبق له مواجهة الدنمارك خلال مشواره في البطولة، ونجح في تحقيق الفوز عليها بنتيجة 23-22.

وقدم منتخب مصر مشوارًا مميزًا منذ انطلاق البطولة، بعدما تصدر مجموعته بالعلامة الكاملة، عقب الفوز على كرواتيا 27-24، وفرنسا 29-24، وجزر فيجي بنتيجة كبيرة بلغت 83-17.

وفي الدور الرئيسي، واصلت ناشئات مصر عروضهن القوية، وحققن فوزًا مثيرًا على كوريا الجنوبية بنتيجة 29-28، قبل التفوق على الدنمارك 23-22.

إنجاز تاريخي في ربع النهائي

ونجح المنتخب المصري في الوصول إلى الدور نصف النهائي للمرة الأولى في تاريخ كرة اليد النسائية المصرية، بعدما حقق فوزًا مثيرًا على الصين بنتيجة 30-29 في الدور ربع النهائي.

ورغم الخسارة أمام إسبانيا بفارق هدف في نصف النهائي، لا تزال الفرصة قائمة أمام ناشئات الفراعنة لإنهاء البطولة على منصة التتويج، وتحقيق الميدالية البرونزية.

وتأمل لاعبات منتخب مصر في استعادة الانتصارات أمام الدنمارك، خاصة أن المواجهة تجمع منتخبين سبق أن التقيا في البطولة، ليكون الفوز بالبرونزية تتويجًا لمشوار استثنائي قدمته ناشئات الفراعنة في مونديال رومانيا.