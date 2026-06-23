ترامب : وجود المفتشين الدوليين بالمواقع الإيرانية في الوقت المناسب

كرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكيد أن إيران وافقت على السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة مواقعها النووية، وقال إن ذلك سيحدث "في الوقت المناسب" ولا داعي للعجلة.

وصرح ترامب للصحفيين خلال زيارته لولاية بنسلفانيا بأن المسؤولين الإيرانيين الذين يدّعون عدم موافقتهم على السماح للمفتشين الدوليين بتفتيش مواقعهم النووية "مخطئون"، بحسب ما نقلته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

وقال ترامب "إنهم يعلمون أنهم مخطئون"، مضيفًا: "لو كانوا على صواب، لألغيت الاجتماعات فورًا".

وأكد الرئيس الأمريكي أن المفتشين سيصلون إلى المواقع "في الوقت المناسب"، لكنه أضاف أنه "لا داعي للعجلة".

وكان ترامب قد أكد في وقت سابق اليوم من خلال منشور على منصة "تروث سوشال" أن إيران "وافقت تمامًا وبشكل كامل على أعلى مستوى من عمليات التفتيش النووي"، مضيفًا أن المسؤولين الإيرانيين الذين يدّعون خلاف ذلك يدلون بتصريحات كاذبة. وتابع قائلا "لو لم يوافقوا على ذلك، لما كانت هناك مفاوضات أخرى!".

وجاءت هذه التصريحات بعد ساعات من رد إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بالنفي عندما سُئل خلال مؤتمر صحفي في طهران عما إذا كانت إيران، في الجولة الأخيرة من محادثات السلام، قد وافقت على السماح لمفتشي الأمم المتحدة بالوصول إلى مواقعها النووية، وقال إن الجانبين لم يناقشا القضايا النووية على وجه من تفصيل.