كأس العالم | عبدوفوهد نعمتوف أول حارس مرمى يسجل هدفًا في مرماه

أصبح عبدوفوهد نعمتوف أول حارس مرمى يسجل هدفًا في مرماه بكأس العالم منذ يان سومر مع منتخب سويسرا أمام كوستاريكا يوم 27 يونيو 2018.

حقق منتخب البرتغال فوز كبير امام أوزبكستان بخماسية نظيفة في المباراة التي جمعتهما على ملعب آر جي في مدينة هيوستن، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم.





وجاء هدف البرتغال الاول بقدم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي دون أول أهدافه في البطولة في الدقيقه 6 من المباراة.

وجاء هدف البرتغال الثاني في الدقيقة 17 بقدم نونو مينديز من ضربة حرة مباشرة.

ثم أضاف كريستيانو رونالد الهدف الثالث من الدقيقه 39 من عمر المباراة.

وجاء هدف البرتغال الرابع عبر لاعب أوزبكستان عبد القادر خوسانوف بالخطأ في مرماه بالدقيقة 60.

ثم اضاف رفائيل لياو نجم البرتغال الهدف الخامس في الدقيقه 87 من عمر المباراة .

وجاء تشكيل البرتغال ضد اوزبكستان كالتالي :

حراسة المرمى: ديوجو كوستا

- الدفاع: نونو مينديز، ريناتو فيجا، دياز، كانسيلو

- خط الوسط: فيتينها، برونو فيرنانديز، جوار نيفيز

- الهجوم: جواو فيليكس، كريستيانو رونالدو ، بيدرو نيتو.