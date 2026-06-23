إنفانتينو يعلن حضور ترامب نهائي كأس العالم 2026

أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو أن الرئيس الأمريكي ترامب سيحضر المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2026، رغم عدم حضوره أي مباراة من مباريات البطولة حتى الآن.

وأكد إنفانتينو أن نهائي كأس العالم يحظى باهتمام عالمي كبير، ومن المنتظر أن يشهد حضور عدد من الشخصيات البارزة على المستويين السياسي والرياضي، إلى جانب جماهير غفيرة من مختلف دول العالم.

ويأتي الإعلان ليضيف المزيد من الزخم للحدث الختامي للبطولة، الذي يُعد المباراة الأهم في منافسات كأس العالم، وسط متابعة جماهيرية وإعلامية واسعة.

وتتواصل منافسات البطولة في أجواء قوية ومثيرة، مع اقتراب الأدوار الإقصائية التي ستحدد هوية المتأهلين إلى المباراة النهائية.