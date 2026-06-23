إصابة قوية تبعد حارس السنغال عن استكمال مشواره في كأس العالم

تلقى منتخب السنغال ضربة موجعة خلال منافسات كأس العالم 2026، بعدما تأكد غياب حارسه الأساسي إدوارد ميندي عن بقية مباريات البطولة بسبب إصابة قوية في غضروف الركبة.

وأوضحت تقارير صحفية أن الفحوصات الطبية التي خضع لها حارس المنتخب السنغالي أثبتت حاجته إلى فترة علاج وتأهيل، ما يعني انتهاء مشواره في النسخة الحالية من كأس العالم وعدم قدرته على المشاركة في المباريات المقبلة.

ويمثل غياب الحارس المخضرم خسارة كبيرة للمنتخب السنغالي، نظرًا للدور المهم الذي يلعبه داخل الفريق وخبراته الكبيرة في المباريات الدولية، خاصة مع دخول البطولة مراحلها الحاسمة.

ويأمل الجهاز الفني لمنتخب السنغال في إيجاد البديل المناسب لتعويض هذا الغياب المؤثر، ومواصلة المنافسة بقوة خلال المباريات المتبقية من مشوار الفريق في المونديال.