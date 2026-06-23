فك شراكة ميسي.. رونالدو يكتب التاريخ كأول لاعب يسجل في 6 نسخ مختلفة من كأس العالم

واصل الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو كتابة التاريخ في بطولة كأس العالم، بعدما أصبح أول لاعب على الإطلاق يسجل أهدافًا في 6 نسخ مختلفة من المونديال، ليضيف إنجازًا جديدًا إلى سجله الحافل بالأرقام القياسية والإنجازات الفردية.

وجاء الإنجاز التاريخي خلال مواجهة منتخب البرتغال أمام منتخب أوزبكستان ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الحادية عشرة في كأس العالم 2026، والتي احتضنها ملعب “إن آر جي” بالولايات المتحدة الأمريكية.

ولم يحتج رونالدو سوى إلى 6 دقائق فقط لافتتاح التسجيل، بعدما استغل كرة عرضية متقنة وحولها مباشرة إلى داخل الشباك، قبل أن يعود ويضيف الهدف الثاني في الدقيقة 39، مؤكدًا حضوره القوي في البطولة رغم بلوغه 41 عامًا.

وواصل قائد البرتغال بذلك تحطيم الأرقام القياسية التي لازمته طوال مسيرته، ليصبح أول لاعب يسجل في ست نسخ مختلفة من كأس العالم، وهو إنجاز غير مسبوق في تاريخ البطولة الممتد منذ عام 1930.

إنجاز تاريخي غير مسبوق

وكان رونالدو قد سجل سابقًا في نسخ 2006 و2010 و2014 و2018 و2022، قبل أن يضيف نسخة 2026 إلى قائمته التاريخية.

وبذلك رفع النجم البرتغالي رصيده إلى 10 أهداف في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، توزعت بين هدف واحد في نسخ 2006 و2010 و2014 و2022، وأربعة أهداف في مونديال 2018، قبل أن يضيف هدفين جديدين في نسخة 2026.

ويؤكد هذا الرقم الاستثنائي قدرة رونالدو على الحفاظ على مستواه التنافسي لأكثر من عقدين، ليظل حاضرًا في أكبر المحافل الكروية العالمية رغم تقدمه في العمر.

تفوق تاريخي على ميسي

كما منح هذا الإنجاز رونالدو أفضلية جديدة في صراعه التاريخي مع غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعدما فك الشراكة معه في عدد النسخ التي سجل خلالها أهدافًا في كأس العالم.

وكان ميسي قد نجح في التسجيل خلال خمس نسخ مختلفة من البطولة، رغم مشاركته في ست نسخ مونديالية، إذ فشل في هز الشباك خلال نسخة 2010 بجنوب أفريقيا.

ورغم هذا التفوق الخاص لرونالدو، فإن ميسي لا يزال يحتفظ بأفضلية واضحة على مستوى إجمالي الأهداف المسجلة في كأس العالم، بعدما رفع رصيده إلى 18 هدفًا ليعتلي صدارة الهدافين التاريخيين للبطولة.

ويواصل رونالدو إثبات أن العمر مجرد رقم بالنسبة له، بعدما نجح في تسجيل اسمه بحروف من ذهب في تاريخ كأس العالم، ليصبح اللاعب الوحيد الذي تمكن من زيارة الشباك في ست نسخ مختلفة من البطولة.

وبينما تقترب مسيرته الدولية من محطاتها الأخيرة، يواصل قائد البرتغال صناعة التاريخ وتحطيم الحواجز، مؤكدًا أنه أحد أعظم اللاعبين الذين مروا على كرة القدم العالمية، وصاحب مسيرة ستبقى حاضرة في ذاكرة الجماهير لسنوات طويلة.