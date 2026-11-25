تحل اليوم، 25 نوفمبر، ذكرى رحيل الفنانة والمنتجة ماري كويني، إحدى أبرز رائدات السينما المصرية، التي ارتبط اسمها بمراحل مهمة من تطور صناعة السينما، فلم يقتصر عطاؤها على التمثيل، بل امتد إلى الإنتاج والمونتاج والتطوير التقني، لتصبح واحدة من الشخصيات المؤثرة في تاريخ الفن العربي.

ولدت ماري بطرس يونس عام 1916 في بلدة تنورين شمال لبنان، وانتقلت إلى القاهرة عام 1922 برفقة والدتها وشقيقتها، عقب وفاة والدها، حيث أقامت في منزل خالتها الفنانة والمنتجة آسيا داغر، وعمها الصحفي أسعد داغر. وفي أجواء هذه الأسرة الفنية بدأت ملامح موهبتها تتشكل، لتخطو مبكرا أولى خطواتها نحو عالم السينما.

كانت بدايتها الفنية عام 1929، حين رشحها المخرج وداد عرفي للمشاركة في فيلم «غادة الصحراء» أمام خالتها آسيا داغر، وكانت آنذاك في الثانية عشرة من عمرها. وبعد خوض تجربتها الأولى، واصلت المشاركة في عدد من الأفلام، من بينها «بنت الباشا المدير» و«وخز الضمير» عام 1931، بمشاركة الفنان أحمد جلال.

ومع آسيا داغر والمخرج أحمد جلال، شكلت ماري كويني واحدة من أبرز الثلاثيات التي أسهمت في رسم ملامح السينما المصرية خلال بداياتها، إذ جمعهم العمل في مجالات التمثيل والإخراج والإنتاج وكتابة السيناريو والحوار، كما أسسوا معا شركة «لوتس» للإنتاج السينمائي، التي كان لها دور مهم في دعم وتطوير الصناعة.

ومع مرور الوقت، تطورت العلاقة بين ماري كويني وأحمد جلال، حتى تزوجا عام 1940، ورزقا بابنهما نادر، الذي أصبح فيما بعد من أبرز مخرجي جيله. وفي عام 1944، أسس الزوجان «استوديو جلال»، الذي احتل مكانة بارزة بين الاستوديوهات السينمائية المصرية، ليصبح ثاني أكبر استوديو في مصر بعد استوديو مصر، وشهدا من خلاله تقديم مجموعة من الأعمال التي تركت أثرا في تاريخ السينما.

ولم تتوقف مساهمات ماري كويني عند التمثيل والإنتاج، بل امتدت إلى مجال المونتاج، الذي أولته اهتماما خاصا، حتى أصبحت واحدة من أبرز المونتيرين خلال أربعينيات القرن الماضي، كما كان لها إسهام مهم في التطور التقني للصناعة، إذ أدخلت عام 1957 معملا للألوان السينمائية إلى الشرق الأوسط، في خطوة شكلت نقلة نوعية في هذا المجال.

وخلال مشوارها الفني، شاركت ماري كويني في بطولة 22 فيلما، من أبرزها «عيون ساحرة»،«أم السعد»،«شجرة الدر»،«نساء بلا رجال»،«رباب»، و«إلهام»، وقدمت خلالها أدوارا تركت بصمتها لدى الجمهور. وعلى مستوى الإنتاج، قدمت عددا كبيرا من الأفلام المهمة، منها «أمير الأحلام»،«عودة الغائب»،«كنت ملاكا»،«ظلموني الناس»،«إسماعيل ياسين في جنينة الحيوانات»، و«المليونير الفقير»، وغيرها من الأعمال التي أصبحت من علامات السينما المصرية.

وفي عام 1972، تولت إنتاج أول أفلام ابنها المخرج نادر جلال، وهو «غدا يعود الحب»، فيما كان فيلم «أرزاق يا دنيا» عام 1982 آخر أعمالها الإنتاجية.

وامتد تأثير ماري كويني إلى ما هو أبعد من أعمالها الفنية، إذ ارتبط اسمها باكتشاف ودعم عدد من المخرجين والفنانين الذين أصبحوا لاحقا من أعمدة السينما المصرية، من بينهم حسن الإمام وإبراهيم عمارة، كما أنتجت مجموعة مهمة من الأفلام المبكرة للمخرج يوسف شاهين. وأسهمت كذلك في تقديم عدد من الوجوه الفنية البارزة، مثل شكري سرحان ويحيى شاهين ومحسن سرحان، وكانت من أوائل الداعمين للفنانة فاتن حمامة في بدايات مشوارها الفني.

وتقديرا لمسيرتها وإسهاماتها المتنوعة، حصدت ماري كويني عددا من الجوائز والتكريمات، من بينها جائزة الدولة التشجيعية عام 1958 عن فيلم «حب من نار»، وشهادة تقدير من مهرجان الهند الدولي عن فيلم «ابن النيل»، إلى جانب جائزة المركز الكاثوليكي عن فيلم «بدور» عام 1974.

وفي 25 نوفمبر 2003، أسدل الستار على رحلة ماري كويني عن عمر ناهز 87 عاما، بعد مسيرة حافلة بالأعمال والإنجازات التي تجاوز تأثيرها حدود التمثيل إلى الإسهام في بناء وتطوير صناعة السينما المصرية. وظل إرثها الفني ممتدا عبر الأجيال، واستكمل حفيدها المخرج أحمد نادر جلال مسيرة العائلة في عالم الإخراج، ليظل اسم ماري كويني حاضرا بوصفه أحد أبرز الأسماء النسائية التي أسهمت في تشكيل تاريخ السينما العربية .