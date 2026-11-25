أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، عن قطع مياه الشرب عن مدينة صدفا بالكامل، اعتبارًا من الساعة 12 منتصف الليل، بسبب وجود تسريب بخط مياه قطر 250 مم بشارع الجيش، ما يستلزم وقف ضخ المياه لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح.

وأوضحت الشركة أن التسريب وقع بخط مياه بلاستيك قطر 250 مم بشارع الجيش بمدينة صدفا، مشيرة إلى توفير سيارات مياه نقية لتلبية احتياجات المواطنين خلال فترة الانقطاع، مع استقبال الشكاوى والاستفسارات عبر الخط الساخن 125 على مدار 24 ساعة.

وفي سياق متصل، أعلنت الشركة الانتهاء من إصلاح الكسر المفاجئ بخط مياه مرشحات القوصية، قطر 355 مم (14 بوصة)، بمنطقة مدخل قرية الحبالصة، وبدء إعادة ضخ المياه تدريجيًا بقرى الحبالصة وعنك ومير.

وأكدت الشركة استمرار متابعة انتظام ضخ المياه واستعادة الضغوط بالشبكة، لحين عودة الخدمة إلى طبيعتها بالكامل في القرى المتأثرة.

وناشدت الشركة المواطنين التواصل عبر الخط الساخن 125 أو الصفحة الرسمية للشركة وموقعها الإلكتروني، لتلقي الشكاوى والبلاغات والاستفسارات.