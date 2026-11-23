القهوة مشروب مفضل لدى الكثيرين، مع ذلك، قد تؤثر بعض مكوناتها على امتصاص الجسم لبعض الأدوية، مما قد يقلل من فعاليتها. تشمل الأدوية التي يُنصح بتجنب تناولها مع القهوة أدوية الربو ونزلات البرد، بالإضافة إلى أدوية الغدة الدرقية ومضادات الاكتئاب.

أدوية لا يجب تناولها مع القهوة

1. أدوية الغدة الدرقية

يتناول الكثير من الأشخاص الليفوثيروكسين أو أدوية أخرى للغدة الدرقية لتحقيق التوازن الهرموني. ويمكن أن يؤدي شرب القهوة إلى تقليل امتصاص هذه الأدوية بشكل ملحوظ، مما يقلل من فعاليتها.

يمكن للقهوة أن تقلل من امتصاص أدوية الغدة الدرقية بأكثر من النصف.



2. مضادات الاكتئاب

تساعد مضادات الاكتئاب في علاج الاكتئاب ، وهو اضطراب مزاجي. ويمكن للقهوة أن تغير طريقة استخدام الجسم لهذه الأدوية.

وعلى وجه التحديد، يمكن للقهوة أن تقلل من امتصاص الأدوية مثل فلوفوكسامين، وأميتريبتيلين، وإسيتالوبرام، وإيميبرامين، وخاصة بكميات كبيرة.

قد يزيد الفلوفوكسامين من الآثار الجانبية المعتادة للكافيين ، مما قد يسبب أعراضاً مثل الأرق وخفقان القلب.



3. مضادات الذهان

تشمل الأدوية المستخدمة لعلاج الذهان الفينوثيازين، والكلوزابين، والهالوبيريدول، والأولانزابين. قد يؤدي شرب القهوة مباشرة بعد تناولها إلى تقليل امتصاص الجسم لهذه الأدوية.

يتفاعل جسمك مع مضادات الذهان ويفككها بشكل مختلف عند تناوله مع القهوة. لذا، تناوله مع الماء بدلاً من القهوة للحصول على التأثير الكامل.



4. أدوية الربو

يلجأ مرضى الربو عادةً إلى استخدام موسعات الشعب الهوائية مثل الأمينوفيلين أو الثيوفيلين لإرخاء مجاري الهواء لديهم. وقد تسبب هذه الأدوية آثارًا جانبية، مثل الصداع والأرق وآلام المعدة والتهيج.

يمكن أن يؤدي تناول القهوة والمشروبات الأخرى المحتوية على الكافيين إلى تفاقم هذه الآثار الجانبية وتقليل كمية الدواء التي يمتصها جسمك.



5. أدوية ضغط الدم

يتناول الكثيرون أدوية لخفض ضغط الدم، مثل فيراباميل أو بروبرانولول، لإبطاء معدل ضربات القلب. شرب القهوة في نفس الوقت قد يقلل من كمية الدواء التي يمتصها الجسم، وبالتالي قد لا تحصل على الفائدة الكاملة.



6. أدوية هشاشة العظام

يُستخدم الريسيدرونات والإيباندرونات للوقاية من هشاشة العظام وعلاجها. لا تتناولهما مع القهوة، لأن ذلك يقلل من فعاليتهما بأكثر من النصف.

تناول هذه الأدوية قبل الأكل أو الشرب، ومع الماء فقط لزيادة امتصاصها إلى أقصى حد.

7. أدوية البرد أو الحساسية

يستخدم الكثيرون أدوية لعلاج نزلات البرد أو الحساسية تحتوي على مواد منبهة مثل السودوإيفيدرين.

القهوة أيضاً منبهة. وقد يؤدي تناولها مع هذه الأدوية إلى زيادة أعراض مثل الأرق وصعوبة النوم .

تجنب تناول بعض أدوية الحساسية، مثل فيكسوفينادين، مع القهوة. فقد يؤدي ذلك إلى فرط تحفيز الجهاز العصبي المركزي وزيادة الأرق.

8. أدوية السكري

إذا أضفت السكر أو الحليب إلى قهوتك، فقد يرتفع مستوى السكر في دمك بشكل حاد . كما أن الكافيين قد يرفع مستويات الأنسولين والسكر في الدم. الإفراط في تناوله قد يُصعّب التحكم في مستوى السكر في الدم ويزيد من خطر الإصابة بمضاعفات مرض السكري.

هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث لفهم تأثير القهوة على إدارة مرض السكري.

9. أدوية الزهايمر

قد يؤثر الكافيين على أدوية الزهايمر، مثل دونيبيزيل وريفاستيغمين وغالانتامين. يعمل الكافيين على تقوية الحاجز الدموي الدماغي، مما يقلل من كمية الدواء التي تصل إلى الدماغ.

تحمي أدوية الزهايمر مادة الأستيل كولين في الدماغ. وقد يؤدي الإفراط في تناول القهوة إلى إضعاف هذا التأثير.

10. الميلاتونين

الميلاتونين هرمون طبيعي ينتجه الجسم ليساعدك على الشعور بالنعاس ليلاً. كما يُباع بدون وصفة طبية كمساعد على النوم .

يعمل الكافيين الموجود في القهوة كمنبه، مما يجعلك تشعر بمزيد من اليقظة. لكن تأثيره معاكس تماماً لتأثير الميلاتونين، إذ قد يزيد من انتباهك ويجعل النوم صعباً.



القهوة

متى يجب زيارة الطبيب



استشر طبيبك حول كيفية موازنة تناولك للأدوية والقهوة إذا كنت تتناول أكثر من نوع واحد، كما يمكنه مساعدتك إذا كنت تعاني من آثار جانبية مزعجة مثل الأرق، أو التوتر، أو القلق.