نبيل فهمي يجدد تأكيده ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين

استقبل نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026، أندريه باران، المبعوث الفرنسي لدعم الدولة الفلسطينية، حيث تناول اللقاء تطورات القضية الفلسطينية والجهود الدولية الرامية إلى تجسيد حل الدولتين.

وجدد الأمين العام تأكيده على ضرورة وقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في مختلف أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، محذراً من خطورة استمرار إسرائيل في انتهاكاتها الجسيمة والمتكررة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، في غياب المساءلة والمحاسبة.

وقف الاعتداءات الإسرائيلية

وشدد الأمين العام على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في توفير الحماية للشعب الفلسطيني، ووضع حد للاعتداءات الإسرائيلية، ومواصلة الجهود والضغوط الدولية لضمان تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة.

كما أكد أهمية المضي قدماً في الجهود الرامية إلى تجسيد حل الدولتين، وعدم ربطها بأي مسارات أخرى.