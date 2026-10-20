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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مرض خطير يضرب معتقلات إسرائيل.. انتشار أعراض حساسية مجهولة بين الأسرى الفلسطينيين

الاسري الفلسطينيين
الاسري الفلسطينيين
إلهام عبد العزيز

كشف مكتب إعلام الأسرى عن انتشار أعراض حساسية مجهولة السبب بين الأسرى في سجن جانوت، بالتزامن مع تزايد الإصابة بالسكابيوس وعدم جدوى المراهم المتاحة في إنهاء معاناة المصابين.

معاناة الأسري الفلسطينيين في سجون إسرائيل

وأوضح المكتب أن المصابين بالسكابيوس يعانون عودة الأعراض بعد فترة قصيرة من التحسن، مشيرًا إلى أن الأسرى يصفون تأثير المراهم بأنه مؤقت، دون تحقيق تعافٍ مستمر، وسط نقص شديد في النظافة وسوء الطعام.

وأشار إلى أن الأسرى لاحظوا ظهور أعراض الحساسية عقب تناول وجبات معينة، ما دفعهم إلى الاشتباه بارتباطها بنوعية الطعام ورداءته، فيما لا يزال سببها غير معلوم.

وطالب المكتب بتدخل عاجل لتوفير الفحوص والعلاج المناسب للأسرى، وتحديد أسباب الحساسية، وتحسين الغذاء والنظافة، ووقف الاعتداءات بحقهم، محذرًا من تفاقم معاناة الأسرى، بمن فيهم أسرى غزة، مع استمرار انتشار الأمراض.

فلسطين سجون إسرائيل غزة الأسري الفلسطينيين

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