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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد دويدار: الصقر والحضري أساطير.. ولا يجب فرضهما على علي ماهر

أحمد حسن وعصام الحضري
أحمد حسن وعصام الحضري
رباب الهواري

أكد أحمد دويدار، نجم الزمالك السابق، أن أحمد حسن وعصام الحضري من أساطير الكرة المصرية، ويمتلكان تاريخًا كبيرًا داخل الملاعب، لكن لا ينبغي فرضهما على الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة علي ماهر.

وقال دويدار، خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح في برنامج «الكلاسيكو»، المذاع عبر قناة ON E، إن من حق المدير الفني اختيار الجهاز المعاون الذي يرغب في العمل معه، وفقًا لرؤيته الفنية واحتياجاته، مشيرًا إلى أن القرار الصحيح يتمثل في منح علي ماهر الحرية الكاملة لاختيار العناصر التي يشعر بالراحة والانسجام معها لتحقيق أهداف المنتخب الوطني.

منتخب مصر اخبار الرياضة علي ماهر اخبار منتخب مصر

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