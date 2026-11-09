أحمد دويدار: الصقر والحضري أساطير.. ولا يجب فرضهما على علي ماهر

أكد أحمد دويدار، نجم الزمالك السابق، أن أحمد حسن وعصام الحضري من أساطير الكرة المصرية، ويمتلكان تاريخًا كبيرًا داخل الملاعب، لكن لا ينبغي فرضهما على الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة علي ماهر.

وقال دويدار، خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح في برنامج «الكلاسيكو»، المذاع عبر قناة ON E، إن من حق المدير الفني اختيار الجهاز المعاون الذي يرغب في العمل معه، وفقًا لرؤيته الفنية واحتياجاته، مشيرًا إلى أن القرار الصحيح يتمثل في منح علي ماهر الحرية الكاملة لاختيار العناصر التي يشعر بالراحة والانسجام معها لتحقيق أهداف المنتخب الوطني.