نعى الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة ضحايا حادث الحريق الأليم الذي وقع مساء اليوم أعلى الطريق الدائري بنطاق منطقة الوراق .

وأعرب محافظ الجيزة عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسر الضحايا داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.

وأكد المحافظ توجيهاته للأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لأسر الضحايا والمصابين والتنسيق المستمر لتيسير الإجراءات اللازمة مع التأكد من توفير الرعاية الطبية والعلاجية المتكاملة للمصابين ومتابعة حالتهم الصحية بصورة مستمرة.