رياض الخولي يعلن لجنة التحكيم الرسمية للدورة الحادية عشرة لمهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

أعلن الفنان رياض الخولي، رئيس لجنة تحكيم الدورة الحادية عشرة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، برئاسة المخرج مازن الغرباوي، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 1 إلى 5 نوفمبر، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمهرجان، عن قوام لجان التحكيم الرسمية للمسابقات الثلاث الكبرى والمونودراما ومسرح الشارع.

وتضم لجان التحكيم نخبة من المسرحيين والفنانين، وهم:

آنا فلاديميروفنا سينكوفيتس، المديرة العامة لمسرح بريست الأكاديمي للدراما منذ يوليو 2021، ومديرة المهرجان الدولي «وايت فيجا»، التي تعمل على تعزيز التعاون المسرحي والثقافي الدولي، وشاركت في عدد من المنتديات الثقافية الدولية، كما أسهمت في إقامة شراكات مع مؤسسات مسرحية روسية ودولية.



المخرجة والفنانة اليونانية إيمانويلا كونتوجيورجو، التي تخرجت بمرتبة الشرف عام 2017 من قسم الدراما المسرحية بجامعة أرسطو في سالونيك. وشاركت في عدد من العروض المسرحية اليونانية المعاصرة، وعُرضت مسرحيتها «في مواجهة بعضنا البعض» بالمسرح الوطني اليوناني عام 2018، كما تولت رئاسة جمعية المسرح اليوناني بين عامي 2023 و2025، وتشغل منصب المديرة الفنية لفرقة «سبيتي تيس» التي أسستها عام 2018.

المخرج والكاتب والمنسق الثقافي المغربي عادل مديح، مدير المهرجان الدولي للمسرح والثقافات بالدار البيضاء منذ عام 2018، وعضو لجنة دعم المشاريع الثقافية والفنية بقطاع المسرح في المغرب لدورتين متتاليتين. ويعمل بمؤسسة الفنون الحية منذ عام 2005، ويدرّس المسرح بجامعة الحسن الثاني، ومن أبرز أعماله «في هذا السن لا أزال أختبئ لأدخن»، و«ماركداش»، و«كيف كيف»، و«عرق التوت»، و«كوتش وناس»، كما شارك في مهرجانات دولية، من بينها «أوف أفينيون» وأيام قرطاج المسرحية.

المخرج العماني عدي الشنفري، رئيس فرقة الرؤية المسرحية بسلطنة عُمان، وله إسهامات في الحركة المسرحية الخليجية والعربية. قدم عددًا من العروض المسرحية، من أبرزها «العاصفة» و«مساء للموت» و«عناية خاصة جدًا»، وشارك بأعماله في المهرجانات المسرحية، محققًا جوائز في مجال الإخراج، كما اختير عضوًا في لجنة تحكيم الدورة العشرين من مهرجان المنستير الدولي للمسرح الجامعي بتونس عام 2026.

يقام مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برعاية وزارة الثقافة المصرية برئاسة الأستاذ الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، ووزارة السياحة والآثار برئاسة الوزير شريف فتحي، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي برئاسة المهندس أحمد يوسف، تأكيدًا على دعم الدولة للفعاليات الثقافية التي تبرز الوجه الحضاري لمصر وتعزز مكانتها على خريطة السياحة العالمية، في إطار تكامل البعدين الثقافي والسياحي لخدمة أهداف التنمية الشاملة.

ويحظى المهرجان بدعم كامل من محافظة جنوب سيناء بقيادة اللواء الدكتور إسماعيل كمال، في إطار التعاون بين المؤسسات الوطنية لتحقيق التنمية الثقافية والسياحية المتكاملة، وبرعاية ذهبية لبلدية ظفار بسلطنة عُمان.

وتتولى الفنانة إلهام شاهين الرئاسة الشرفية للمهرجان، فيما يتولى المخرج مازن الغرباوي، مؤسس المهرجان ورئيسه، قيادته، وتتولى الدكتورة إنجي البستاوي منصب مدير عام المهرجان، وتحمل الدورة الحادية عشرة اسم الفنانة القديرة سهير المرشدي، تقديرًا لمسيرتها الفنية وإسهاماتها البارزة في المسرح والدراما المصرية.