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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مانشستر يونايتد يواصل السقوط ويتلقى خسارة جديدة أمام بورنموث 0-3 بالبريميرليج

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
أ ش أ

واصل فريق مانشستر يونايتد سقوطه المتتالي في الدوري الإنجليزي، وتلقى خسارة جديدة أمام ضيفه بورنموث بثلاثة أهداف دون رد، مساء اليوم الأحد، على ملعبه "أولد ترافورد" ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر المسابقة.

وللقاء السادس على التوالي، يفشل مانشستر يونايتد في تحقيق الفوز بالبريميرليج، إذ خسر مرتين أمام مانشستر سيتي وبورنموث، وتعادل في أربة لقاءات مع كل من إيفرتون وفولهام وتوتنهام وليدز.

سجل ثلاثية بورنموث اليوم، رايان في الدقيقة 38، وماركوس تافيرنييه في الدقيقة 43، وإيفانيلسون في الدقيقة 71، ليزيد معاناة الشياطين الحمر ومدربهم مايكل كاريك الذي أصبح قريبا جدا من مغادرة منصبه بسبب سوء النتائج.

الخسارة جمدت رصيد مانشستر يونايتد عند 7 نقاط فقط في المركز السادس عشر بجدول الترتيب، فيما ارتفع رصيد بورنموث إلى 9 نقاط في المركز الثالث عشر.

وفي مباراة أخرى أقيمت في نفس التوقيت ضمن الجولة الثامنة أيضا للدوري الإنجليزي، انتصر فريق نيوكاسل على ضيفه كريستال بالاس بهدفين دون مقابل، سجلهما ويليام أوسولا في الدقيقة 47، وهارفي بارنيس في الدقيقة 58.


 

فريق مانشستر الدوري الإنجليزي أولد ترافورد

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