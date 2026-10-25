جنوي يهزم فينيسيا 1-0.. وأتالانتا يتعادل مع فروسينوني 4-4 في الدوري الايطالي

حقق جنوي فوزا صعبا وثمينا على ضيفه فينيسيا بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب ليوجي فيراريس، في إطار الجولة الثامنة من الدوري الايطالي لكرة القدم.

سجل هدف جنوي والمباراة الوحيد اللاعب ميكائيل إليرتسون في الدقيقة 25.

ورفع جنوي رصيده إلى 7 نقاط في المركز السادس عشر مؤقتا ،بينما تجمد رصيد فينيسيا عند ثلاث نقاط في المركز الاخير.

وفي مباراة أخرى اقيمت في نفس التوقيت وفي إطار نفس الجولة ،حقق أتالانتا تعادلا مثيرا مع ضيفه فروسينوني بنتيجة 4-4 ،سجل رباعية أتالانتا كل من نيكولا كرستوفيتش هدفين في الدقيقتين 14 و45 و إيدرسون في الدقيقة 33 من ركلة جزاء وإليف إلماس في الدقيقة 50.

بينما أحرز رباعية فروسينوني كل من رومانو شميد هدفين في الدقيقتين الاولي و17 و جياكومو كالو في الدقيقة 48 و أليكسا تيرزيتش في الدقيقة 82،وشهدت المباراة تواجد المدافع المصري عمر فايد علي مقاعد بدلا فريقه فروسينوني .

ورفع فروسينوني رصيده إلى 14 نقطة في المركز السادس، بينما أصبح رصيد أتالانتا 10 نقاط في المركز الحادس عشر مؤقتا.