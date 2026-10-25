قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حمزة عبد الكريم في قائمة برشلونة لمواجهة ريال مدريد بالكلاسيكو
بأعلام فلسطين.. متظاهرون يقتحمون الكولوسيوم الروماني خلال احتجاجات إيطاليا
الزمالك يفرض عقوبة مالية ضخمة على فتوح والزناري وشريف بعد واقعة السهر في رواندا | خاص
كابوس انقطاع الإنترنت يهدد العالم.. إيران تلوّح بتخريب كابلات الاتصالات البحرية والخليج في دائرة الخطر
القنصلية المصرية بالرياض تتابع أوضاع المصابين في الاعتداءات الحوثية وتقدم الدعم اللازم
بصورة قنبلة نووية فوق تل أبيب.. نتنياهو يثير الجدل برسالة عن إيران
الدولار ينقذ المعدن الأصفر في مصر .. والجنيه الذهب يرتفع فوق الـ 50 ألفًا مُجددًا
منظمة غير حكومية: حسابات موالية لروسيا عملت على «تأجيج» الغضب الفرنسي قبيل الاحتجاجات الحاشدة
علي جمعة: الزهد أن تكون الدنيا في يدك فلا تفسد قلبك وإن ذهبت عنك فلا تأخذ معها قلبك
ميسي يخسر سباق درع المشجعين مع إنتر ميامي أمام ريد بولز
جيش الاحتلال ينفذ سلسلة تفجيرات في جنوب لبنان
برنامج قومي للإسكان.. تفاصيل مليون وحدة سكنية جديدة بتريليون جنيه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الهند واليونان وكندا وقبرص تدين الهجوم المسلح على كنيسة في الأردن

الهند واليونان وكندا وقبرص تدين الهجوم المسلح على كنيسة في الأردن
الهند واليونان وكندا وقبرص تدين الهجوم المسلح على كنيسة في الأردن
أ ش أ

عبرت كل من الهند واليونان وكندا وقبرص عن الإدانة الشديدة للهجوم المسلح الذي استهدف كنيسة بمحافطة "الكرك" الأردنية خلال إقامة مراسم جنائزية؛ ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وعبر وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار عن صدمته الشديدة جراء الهجوم، وتعازي بلاده العميقة ووقوفها إلى جانب المملكة الأردنية حكومة وشعبا في هذه الأوقات العصيبة، وذلك عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس".

من جهته، عبر رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس عن إدانته الشديدة للهجوم، مؤكدا أن استهداف الأبرياء وأماكن العبادة تعد هجوما على الإنسانية.

كما وصف رئيس وزراء كندا مارك كارني الهجوم بأنه "فعل إرهابي حقير"، مشددا على أن الهجوم انتهك قدسية أماكن العبادة واستهدف الأسر في لحظات حزن عميق.

من ناحيته، أدان الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، الهجوم المسلح الذي استهدف كنيسة القديس جاورجيوس في قرية حمود بمحافظة الكرك جنوبي الأردن خلال إقامة مراسم جنائزية، معبًرا عن تضامن بلاده مع الأردن.

وقال المتحدث باسم الحكومة القبرصية كونستانتينوس ليتيمبيوتيس، في بيان أوردته صحيفة (سايبرس ميل) القبرصية، "إن الرئيس القبرصي نقل تعازي حكومته وشعبه الصادقة لضحايا الهجوم، وأدان بشدة استهداف الأبرياء في مكان للعبادة، مجددا تأكيده على دعم قبرص الراسخ للأردن وشعبه".

وأكد الرئيس القبرصي، خلال اتصال هاتفي أجراه مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الليلة الماضية، التزامهما المشترك بحماية الحرية الدينية واحترام قدسية الحياة البشرية وتعزيز التعايش السلمي، مشددين على أن أعمال العنف والتعصب يجب ألا تقوض المبادئ و القيم التي يقوم عليها السلام و الاستقرار في المنطقة.

وجدد الرئيس القبرصي تأكيده على التزام بلاده بمواصلة تعزيز علاقاتها الوثيقة وتعاونها مع الأردن، مشيرًا إلى الثقة المتبادلة و التحديات المشتركة والرؤية المشتركة للسلام والأمن والاستقرار في المنطقة التي تشكل أساس العلاقات الثنائية بين البلدين.

وكان الاعتداء الإرهابي الذي استهدف كنيسة "القديس جاورجيوس" للروم الأرثوذكس في منطقة "حمود" بمحافظة "الكرك" بالمملكة الأردنية الهاشمية أمس الأول /الجمعة/ قد أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة العشرات الآخرين.

الإدانة الشديدة للهجوم المسلح استهدف كنيسة بمحافطة الكرك الأردنية إقامة مراسم جنائزية المملكة الأردنية حكومة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار

ارتفاع جديد في أسعار الدولار مستهل تعاملات اليوم الأحد بالبنوك

الاهلي

منتخب مصر يحسم موقفه من استبعاد إمام عاشور ومحمد هاني من الأهلي .. تفاصيل

مشغولات ذهبية

أدنى مستوى منذ 3 شهور.. هبوط قوي في أسعار الذهب بالأسواق

بيراميدز

نجم الزمالك السابق: بدلاء بيراميدز أفضل من فرقة الأهلي الأساسية

الزمالك

ناقد رياضي يكشف تفاصيل مُعاقبة ثلاثي الزمالك بعد واقعة السهر في رواندا

برشلونة وريال مدريد

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني.. والقناة الناقلة

المالكي

التحالف يعلن اعتراض مسيّرتين بالرياض وصواريخ استهدفت الطائف وينبع

أسعار الدواجن

بكام الفراخ انهاردة؟.. ارتفاع جديد في أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق

ترشيحاتنا

أحمد شوبير

أحمد شوبير: حمزة عبدالكريم متواجد ضمن قائمة برشلونة لمواجهة ريال مدريد

صورة من الجولة

وفد الفيفا يتفقد مركز المنتخبات الوطنية ويشيد بالمنشآت والملاعب

الأردني هايل الذيابات،

هايل الذيابات على رادار الدوري المصري في يناير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لحظة صدق.. أمن الوطن والمواطن

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: قراءات في رسائل منتدى مصر 2026

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

المزيد